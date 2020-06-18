В Казахстане на выходные вводятся дополнительные ограничительные меры в связи с коронавирусом. Такое сообщение распространила пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19.

Торговые центры и рынки закроют в шести городах Казахстана на выходные

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