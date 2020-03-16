В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта. Об этом сегодня на оперативке заявил Радий Хабиров. Глава РБ напомнил, что Министерство просвещения РФ рекомендовало при необходимости перевести школы на дистанционное обучение.

В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

Политика КС признал законными поправки к Конституции Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.

Общество Жители Новосибирска потребовали переименовать улицу Терешковой Группа жителей новосибирского Академгородка выступила с идеей переименовать улицу имени Валентины Терешковой, поскольку теперь она «олицетворяет иные ценности», и создала соответствующую петицию.

Общество Минтруд пересмотрит порядок оплаты больничных Министерство труда РФ готовится пересмотреть порядок оплаты больничных листов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.

Общество Московские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Политика Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Общество Египет объявил о прекращении авиасообщения Власти Египта приняли решение о прекращении авиасообщения с 19 по 31 марта, сообщил глава правительства Мустафа Мадбули.

Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.

Авто Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook Мировая премьера кроссовера KIA Sorento нового поколения состоится 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook.

Происшествия В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.

Экономика Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.