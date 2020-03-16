Коронавирус

UfacityNews.ruUfacityNews.ruВ школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта. Об этом сегодня на оперативке заявил Радий Хабиров. Глава РБ напомнил, что Министерство просвещения РФ рекомендовало при необходимости перевести школы на дистанционное обучение.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ряд регионов России продлит школьникам каникулы

Ридус09:21

В нескольких регионах России в школах из-за коронавируса продлят каникулы

РБК06:28

В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

UfacityNews.ru02:07

Каникулы в школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить на две недели

Уфа1.ру02:50

Башкирские власти рассматривают возможность продлить весенние каникулы в школах

Московский Комсомолец03:33

Новосибирский минобр о борьбе с коронавирусом: школьникам продлят каникулы, студентов отправят домой

НГС01:40

В Башкирии весенние школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса

Башинформ01:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество

В Москве запрещены все массовые уличные мероприятия

На мероприятия в помещениях, согласно распоряжению градоначальника, больше не могут собираться свыше 50 человек.
Эхо Москвы 09:54
Хоккей

Крикунов пошутил, что надо выгнать «Барыс» и «Йокерит» из КХЛ

РИА Новости 05:46
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Происшествия

Архангельского каннибала приговорили к пожизненному заключению

Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма.
ТАСС 09:12
Финансы

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Футбол

УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров

Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
REGNUM 09:49
Футбол

В Москве отменили футбольные матчи ЦСКА - «Зенит» и «Локомотив» - «Оренбург»

В Москве 22 марта отменили проведение футбольных матчей ЦСКА с петербургским "Зенитом", а также 21 марта "Локомотива" с "Оренбургом" в рамках 23 тура чемпионата России.
Московский Комсомолец 11:22
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Игры

Инсайдер: демоверсия Resident Evil 3 Remake выйдет в конце марта

Инсайдер Dusk Golem заявил, что 20 марта Capcom выпустит демоверсию Resident Evil 3 Remake. Издатель пока не комментировал информацию.
CyberSport.ru 14 марта в 07:38
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Футбол

Футбольный клуб «Тамбов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов»

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги начнут в 19:30.
ГТРК Тамбов 00:42
Авто

Cadillac представит в России новый маленький кроссовер

Летом этого года американская компания Cadillac представит в России новый маленький кроссовер XT4.
Профиль 10:16
Политика

Госдума отменила правительственный час с участием Лаврова

Совет Думы отменил правительственный час с главой МИД России Сергеем Лавровым, который был запланирован на среду, 18 марта.
Дума ТВ 11:16
Политика

Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
RT на русском 09:35
Финансы

Курс доллара пробил отметку в 74 рубля, евро — 84

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта.
Мойка78 04:22
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов

Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:49
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 14 марта в 08:36
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Экономика

МВФ может выделить $1 трлн на борьбу с коронавирусом

МВФ может сконцентрировать триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 09:51
Армия и оружие

Новейшие ЗРК «Бук-М3» впервые примут участие в параде Победы

Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы. Об этом "РИА Новостям" сообщили представители Минобороны РФ.
Piter.tv 08:47
Общество

В России запускают специальный сайт о борьбе с коронавирусом

Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
BFM.ru 10:17
Политика

МИД России направил Украине ноту из-за инцидента с посольством в Киеве

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в украинское дипведомство в связи с инцидентом у российского посольства в Киеве.
RT на русском 10:26
Политика

Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
RT на русском 10:49
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Astera вчера в 15:10
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес

Джиган опубликовал трогательное видео воссоединения с семьей

Рэп-исполнитель Джиган опубликовал трогательное видео, на котором запечатлена прогулка рэпера с его недавно родившимся сыном Давидом.
Слово и Дело 10:05
Армия и оружие

США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса

Минобороны США остановило переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за пандемии коронавируса, сообщает Европейское командование США.
РИА Новости 11:20
Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»

Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
OAnews 14 марта в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное