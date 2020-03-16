В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта. Об этом сегодня на оперативке заявил Радий Хабиров. Глава РБ напомнил, что Министерство просвещения РФ рекомендовало при необходимости перевести школы на дистанционное обучение.

В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

Происшествия Архангельского каннибала приговорили к пожизненному заключению Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма.

Футбол УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Политика Госдума отменила правительственный час с участием Лаврова Совет Думы отменил правительственный час с главой МИД России Сергеем Лавровым, который был запланирован на среду, 18 марта.

Политика Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.

Экономика Сотовые операторы предупредили о росте тарифов из-за бесплатных сайтов Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, в которую входят представители сотовых операторов, «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предупредили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам приведет к росту тарифов на связь, сообщает газета «Коммерсантъ».

Здоровье Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.

Политика Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.