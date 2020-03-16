Коронавирус
UfacityNews.ruВ школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы
В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта. Об этом сегодня на оперативке заявил Радий Хабиров. Глава РБ напомнил, что Министерство просвещения РФ рекомендовало при необходимости перевести школы на дистанционное обучение.
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Башкирские власти рассматривают возможность продлить весенние каникулы в школах
Московский Комсомолец03:33
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