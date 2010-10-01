Коронавирус
Вести ФМВ школах Подмосковья объявят трехнедельные каникулы
В школах Подмосковья объявят трехнедельные каникулы – со следующего понедельника, 23 марта. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, сегодня в подмосковные школы пришло 80% учеников.
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с чего всё началось
На своей странице "ВКонтакте" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ученики подмосковных школ со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы, передает ТАСС.Инфорос12:20
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CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
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Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
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В новгородском правительстве не ожидают спада инвестиций из-за коронавируса
По словам министра Дениса Носачева, к ПМЭФ 2020, который отменили из-за коронавируса, Новгородская область разрабатывала новую концепцию стенда, генерировались идеи презентации и популяризации региона.
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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
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Бомбардировщик B-2 оказался бессилен перед чешским радаром
В распоряжении армии Вьетнама оказались пассивные РЛС чешского производства Vera-NG.
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В Иркутской области отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса
На прошедших выходных в Иркутске должен был состояться фестиваль «Крымская весна», но его отменили из-за риска распространения заболеть.
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В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
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Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
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Источник «Медузы», близкий к администрации президента, рассказал, что Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе голосования из-за коронавируса.
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Порядок оплаты расходов на оказание медпомощи за пределами республики утвердили в Якутии
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Авто
Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России
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