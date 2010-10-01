с чего всё началось

В школах Подмосковья объявят трехнедельные каникулы – со следующего понедельника, 23 марта. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, сегодня в подмосковные школы пришло 80% учеников.

Политика CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.

Происшествия Бывшего банкира сдали полиции вкладчики Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Гаджеты Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Общество Онлайн-кинотеатры открыли доступ Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.

Финансы Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Финансы Попытка США отсрочить новый кризис провалилась Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.

Политика Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.

Политика Правительство запретило въезд иностранцам в Россию О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.

Экономика Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Наука Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.

Политика СМИ сообщили о переносе голосования по поправкам в Конституцию Источник «Медузы», близкий к администрации президента, рассказал, что Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе голосования из-за коронавируса.

Здоровье Порядок оплаты расходов на оказание медпомощи за пределами республики утвердили в Якутии Новый порядок оплаты расходов, связанных с направлением якутян в медицинские организации за пределами региона, утвердили на заседании правительства сегодня, 16 марта, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.