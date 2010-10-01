Коронавирус

Вести ФМВести ФМВ школах Подмосковья объявят трехнедельные каникулы

В школах Подмосковья объявят трехнедельные каникулы – со следующего понедельника, 23 марта. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, сегодня в подмосковные школы пришло 80% учеников.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось
На своей странице "ВКонтакте
" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ученики подмосковных школ со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы, передает ТАСС.
Инфорос12:20

Подробнее о событии

В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

RT на русском11:56

Школьники в Подмосковье со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы

ТАСС12:02

Подмосковные школьники уйдут на трехнедельные каникулы из-за коронавируса

Агентство Москва12:01

В школах Подмосковья объявлены трехнедельные каникулы

Оka.fm12:00

Власти Московской области объявили трёхнедельные каникулы в школах региона

Радио 111:59

В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

РБК12:16

Подмосковные школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта

РИАМО11:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 20:42, Ашберн
Политика

CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
РИА Новости 18:39
Космос

Стала известна дата запуска первого российского аппарата на Луну

Газета.Ru 19:58
Происшествия

Бывшего банкира сдали полиции вкладчики

Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
Коммерсантъ 18:45
Наука

Генетическая особенность древнего растения поможет увеличились урожайность

Хайтек 13:22
Политика

МИД РФ призвал США снять санкции с Ирана

Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало США немедленно снять санкционные ограничения с Ирана.
News.ru 16:01
Наука

Формирование коры головного мозга отодвинули на 300 миллионов лет

Биологи выяснили, что кора появилась в мозге древних позвоночных существ 500 миллионов лет назад, изучив структуру центров зрения примитивных рыб-миног.
ТАСС Наука 12:29
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Гаджеты

Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Коммерсантъ 11:07
Космос

SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Вести.Ru вчера в 10:11
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Армия и оружие

The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

Известия 04:53
Футбол

Фабрегас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Посоветуйте сериал»

32-летний футболист обратился к болельщикам за помощью и с юмором попросил подсказать хорошие сериалы.
Евро-футбол.ру 15:49
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 11:59
Общество

Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Lenta.ru 17:15
Финансы

Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал

Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Московский Комсомолец 10:32
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 18:17
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
Финансы

Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Взгляд.ру 15:00
Общество

В новгородском правительстве не ожидают спада инвестиций из-за коронавируса

По словам министра Дениса Носачева, к ПМЭФ 2020, который отменили из-за коронавируса, Новгородская область разрабатывала новую концепцию стенда, генерировались идеи презентации и популяризации региона.
Новгород.ру 05:30
Политика

Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Газета.Ru 15:33
Политика

Правительство запретило въезд иностранцам в Россию

О предстоящем запрете на въезд иностранцев в Россию премьер Михаил Мишустин сообщил по телефону белорусскому коллеге Сергею Румасу 15 марта.
Ведомости 13:10
Игры

Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

The GEEK 15:45
Армия и оружие

Бомбардировщик B-2 оказался бессилен перед чешским радаром

В распоряжении армии Вьетнама оказались пассивные РЛС чешского производства Vera-NG.
Российская газета 03:29
Здоровье

В Иркутской области отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса

На прошедших выходных в Иркутске должен был состояться фестиваль «Крымская весна», но его отменили из-за риска распространения заболеть.
SM News 02:11
Экономика

Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры

В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).
Lenta.ru 02:51
Музыка

В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Rambler News Service 05:44
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Политика

СМИ сообщили о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Источник «Медузы», близкий к администрации президента, рассказал, что Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе голосования из-за коронавируса.
Дождь 08:17
Здоровье

Порядок оплаты расходов на оказание медпомощи за пределами республики утвердили в Якутии

Новый порядок оплаты расходов, связанных с направлением якутян в медицинские организации за пределами региона, утвердили на заседании правительства сегодня, 16 марта, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Якутия 24 06:20
Авто

Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России

Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.
Tvoe-avto.com 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное