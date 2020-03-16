Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
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Подмосковные школы уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта

РИАМО11:32

В школах Подмосковья объявлены трехнедельные каникулы

Оka.fm12:00

В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы

РБК12:16

Школьники в Подмосковье со следующей недели выйдут на трехнедельные каникулы

ТАСС12:02

В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

RT на русском11:56

Власти Московской области объявили трёхнедельные каникулы в школах региона

Радио 111:59

Власти Подмосковья объявили трехнедельные школьные каникулы с 23 марта

Московский Комсомолец12:00
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Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
Gazeta.SPb 08:52
Общество

Правительство объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах для борьбы с распространением коронавируса.
Дождь 02:44
Экономика

Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
Daily Storm 02:26
Футбол

Семин высказался о предложении Федуна досрочно завершить чемпионат

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о предложении владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат России из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 12:41
Здоровье

ОНФ открывает волонтерские штабы для помощи пожилым людям на время распространения коронавируса

В 12 регионах страны с завтрашнего дня (Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге) ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.
Общероссийский Народный Фронт 11:03
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Политика

Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).
Rambler News Service 07:17
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
РИА Новости 04:48
Финансы

Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:34
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 08:50
Хоккей

Три клуба КХЛ вошли в топ-10 по посещаемости в Европе

Красно-белые по посещаемости стали 10-й командой в Европе. Самые посещаемые клубные команды из Европы в сезоне-2019 / 2020: 1.
Чемпионат 12:25
Музыка

В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Rambler News Service 05:44
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Политика

Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
РИА Новости 04:49
Общество

В Перми вузы переходят на дистанционное обучение

Пермь, 16 марта 2020, 12:21 — REGNUM В Перми вузы начинают переводить студентов на дистанционную форму обучения.
REGNUM 05:21
Политика

Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию

Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 12:39
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Деловое.ТВ 09:43
Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 09:17
Футбол

ФНЛ. «Ротор» снова единолично лидирует

После встреч 27-го тура волгоградский «Ротор» вернул себе единоличное первое место.
Inc-news.ru 07:13
Общество

Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Lenta.ru 12:34
Политика

Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
RT на русском 10:49
Футбол

Широков отреагировал на инициативу Федуна завершить сезон РПЛ

В интервью «Чемпионату» Широков сказал, что прежде, чем завершать сезон, нужно посмотреть, что будет в России с заболеваемостью коронавируса в апреле.
ProstoProSport 12:41
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин описал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал, как себя чувствует человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.
Городовой 05:26
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко: моей команде не хватило только забитого гола

Наставник футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура чемпионата России в премьер-лиге против "Уфы" (0:0) остался в принципе доволен тем, как вели игру его подопечные.
Вести.Ru вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж

Экспресс газета 02:24
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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