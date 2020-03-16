В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

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Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

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Политика Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.

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Общество Заразившийся коронавирусом россиянин описал симптомы заболевания Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал, как себя чувствует человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.