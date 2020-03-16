Коронавирус
RT на русскомВ школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
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Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
Общество
Правительство объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах для борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
Кудрин назвал снижение ставки ФРС США сигналом для мировой экономики
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сигналом для всего мира снижение почти до нуля (0,25%) базовой ставки Федеральная резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка страны.
Футбол
Семин высказался о предложении Федуна досрочно завершить чемпионат
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о предложении владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна досрочно завершить чемпионат России из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
ОНФ открывает волонтерские штабы для помощи пожилым людям на время распространения коронавируса
В 12 регионах страны с завтрашнего дня (Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге) ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Политика
Лукашенко удивился закрытию российско-белорусской границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился решению правительства России закрыть границу между странами в связи с распространением нового типа коронавируса (Covid-19).
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Финансы
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Хоккей
Три клуба КХЛ вошли в топ-10 по посещаемости в Европе
Красно-белые по посещаемости стали 10-й командой в Европе. Самые посещаемые клубные команды из Европы в сезоне-2019 / 2020: 1.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Политика
Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Общество
В Перми вузы переходят на дистанционное обучение
Пермь, 16 марта 2020, 12:21 — REGNUM В Перми вузы начинают переводить студентов на дистанционную форму обучения.
Политика
Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию
Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Футбол
ФНЛ. «Ротор» снова единолично лидирует
После встреч 27-го тура волгоградский «Ротор» вернул себе единоличное первое место.
Общество
Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов
В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Политика
Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
Футбол
Широков отреагировал на инициативу Федуна завершить сезон РПЛ
В интервью «Чемпионату» Широков сказал, что прежде, чем завершать сезон, нужно посмотреть, что будет в России с заболеваемостью коронавируса в апреле.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин описал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал, как себя чувствует человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко: моей команде не хватило только забитого гола
Наставник футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 22-го тура чемпионата России в премьер-лиге против "Уфы" (0:0) остался в принципе доволен тем, как вели игру его подопечные.
Шоу-бизнес