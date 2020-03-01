Здоровье
Discover24В школах Подмосковья ввели чрезвычайные меры из-за ОРВИ
Сегодня, 2 марта, в подмосковных школах было решено ввести чрезвычайные меры из-за быстрого распространения ОРВИ. Соответствующий указ был подписан в конце февраля главой Минобразования региона Ириной Каклюгиной.
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Комментарии
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика
В России хотят ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о налоговом вычете при покупке автомобиля отечественного производства.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Общество
Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Футбол
«Реал» победил «Барселону» в Эль-Класико
Экономика
Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес
Совладелец «Трансмашхолдинга», УГМК, «Кузбассразрезугля», ЦППК и «Европейской медиагруппы» Андрей Бокарев купил 25% в капитале ООО «Модум-Транс».
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Экономика
ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира
Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Гаджеты
Samsung и LG временно закрыли заводы из-за коронавируса
Завод, где производятся модули фотокамер для американских смартфонов iPhone компании Apple, будет закрыт до 9 марта.
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников
Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Футбол
Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу
Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Общество
Число заражённых коронавирусом в Германии возросло до 150
Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 150.
Общество
Власти Якутска предложили ввести налог на собак
Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Энергетика