Сегодня, 2 марта, в подмосковных школах было решено ввести чрезвычайные меры из-за быстрого распространения ОРВИ. Соответствующий указ был подписан в конце февраля главой Минобразования региона Ириной Каклюгиной.

Музыка Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.

Политика В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.

Армия и оружие Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Биатлон МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Общество Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экономика ОЭСР оценила влияние коронавируса на экономику России и мира Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%. ОЭСР отмечает, что эпидемия в Китае нарушила цепочки поставок и оказала негативное влияние на туристический и финансовый сектор всех стран G20, в особенности Японии, Кореи и Австралии, имеющими сильные экономические связи с страной.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Общество Власти Якутска предложили ввести налог на собак Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.