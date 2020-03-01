Здоровье

Discover24Discover24В школах Подмосковья ввели чрезвычайные меры из-за ОРВИ

Сегодня, 2 марта, в подмосковных школах было решено ввести чрезвычайные меры из-за быстрого распространения ОРВИ. Соответствующий указ был подписан в конце февраля главой Минобразования региона Ириной Каклюгиной.
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В подмосковных школах и детсадах из-за ОРВИ ввели чрезвычайные меры

Вести Подмосковьявчера в 23:34

Из-за OPBИ в учeбных заведениях Пoдмосковья ввeли чрeзвычайные мeры

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Из-за ОРВИ в учебных заведениях и детских садах ввели чрезвычайные меры

Evo-rus.com02:09

В Подмосковье вводятся чрезвычайные меры в детских садах и школах из-за ОРВИ

Shraibikus News04:25
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