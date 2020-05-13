с чего всё началось

Речь идет об изменении расписания занятий и об отмене общих перемен. Такая информация появилась в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства в среду, 13 мая. Как уточняется, для максимального разобщения классов за каждым классом будет закреплено учебное помещение.

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Общество Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. 928

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Экономика Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме Каждый десятый дом в России может не подготовиться к новому отопительному сезону из-за того, что предприятиям ЖКХ не достает свыше 70 млрд рублей.

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Спорт Как выглядит новый автомобиль Алины Кабаевой за 300 миллионов рублей В одном из СМИ была опубликована информация, что у бывшей Олимпийской чемпионки Алины Кабаевой появился новый автомобиль, стоимость которого составила 300 миллионов рублей. 1

Авто Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72% Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 208

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Политика Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за попытки вторжения наемников Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное обсуждение предполагаемого вторжения наемников с целью смены власти в стране.

Гаджеты Флагман Motorola с «бесконечной гранью» стал первым смартфоном компании с обещанным обновлением до Android 12 Недавно анонсированный флагманский смартфон Motorola Edge+, который получил изогнутый по бокам экран под маркетинговым названием Endless Edge, стал первым устройством компании с длительной поддержкой обновлениями.