Коронавирус
Вести.RuВ школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Речь идет об изменении расписания занятий и об отмене общих перемен. Такая информация появилась в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства в среду, 13 мая. Как уточняется, для максимального разобщения классов за каждым классом будет закреплено учебное помещение.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям, за каждым классом будет закреплено свое учебное помещение, а общение между учащимися из разных классов во время прогулок и перемен будет невозможным, опубликовано в документе Роспотребнадзора.Взгляд.ру13:18
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