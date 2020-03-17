Общество
RT на русскомВ Оренбургской области введён режим повышенной готовности
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В Оренбургской области из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности
Orengrad.ruвчера в 11:06
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Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Происшествия
Всех рабочих рудника «Купол» на Чукотке проверят на коронавирус
Анадырь, 16 марта 2020, 08:44 — REGNUM Десант врачей и специалистов выехал на рудник «Купол» на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Происшествия
Коронавирус не подтвердился у иркутянки, вернувшейся из Вены
Жительница областного центра, которая недавно вернулась из Австрии, сейчас находится в Иркутской областной инфекционной клинической больнице.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Общество
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца
"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.
Энергетика
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Музыка
Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz
Религия
Церковь издала санитарные правила для богослужений
Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Общество
Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой
Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
Здоровье
На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом
16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В толпу пешеходов врезалась девушка-водитель в Новосибирске
Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.
Футбол
Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Экономика
Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов
Главные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 16 марта потеряли около 12-13% на фоне опасений снижения деловой активности в связи с эпидемией коронавируса.