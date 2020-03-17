Общество

RT на русскомRT на русскомВ Оренбургской области введён режим повышенной готовности

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На территории Оренбургской области введён режим повышенной готовности.
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В Оренбуржье введен режим повышенной готовности

Orenday.ruвчера в 10:51

Режим повышенной готовности ввели в Оренбургской области

РИА Оренбуржьевчера в 12:53

С 21 марта приостанавливаются занятия в оренбургских школах

Эхо Москвы в Оренбургевчера в 11:24

Занятия в школах приостанавливаются с 21 марта

1743.ruвчера в 11:03

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер подписал указ о мерах против коронавируса

56orb.ruвчера в 11:16

Занятия в оренбургских школах приостановят с 21 марта

Orenburg.mediaвчера в 10:44

В Оренбургской области из-за коронавируса вводят режим повышенной готовности

Orengrad.ruвчера в 11:06
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Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости вчера в 13:32
Общество

Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Известия вчера в 15:25
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Происшествия

Всех рабочих рудника «Купол» на Чукотке проверят на коронавирус

Анадырь, 16 марта 2020, 08:44 — REGNUM Десант врачей и специалистов выехал на рудник «Купол» на Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 16 марта в 01:44
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Mirmol.ru вчера в 08:56
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
BFM.ru вчера в 07:20
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Происшествия

Коронавирус не подтвердился у иркутянки, вернувшейся из Вены

Жительница областного центра, которая недавно вернулась из Австрии, сейчас находится в Иркутской областной инфекционной клинической больнице.
Weacom.ru вчера в 22:34
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей 16 марта в 07:46
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус вчера в 07:09
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия

Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца

"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.
Российская газета вчера в 05:34
Энергетика

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
Экспресс газета вчера в 06:45
Хоккей

КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина

Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Peterburg2.ru вчера в 04:33
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com вчера в 07:07
Музыка

Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz

Афиша Daily вчера в 07:22
Религия

Церковь издала санитарные правила для богослужений

Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Красная весна вчера в 12:36
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
News.ru вчера в 12:10
Здоровье

На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом

16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Сахалин.Инфо 16 марта в 04:25
Происшествия

В толпу пешеходов врезалась девушка-водитель в Новосибирске

Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.
VN.RU вчера в 22:07
Футбол

Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

Мойка78 15 марта в 20:44
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Экономика

Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов

Главные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 16 марта потеряли около 12-13% на фоне опасений снижения деловой активности в связи с эпидемией коронавируса.
ИА REX вчера в 04:00
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Денис Владимирович Паслер
Российский политик
Российский политик, Губернатор Оренбургской области с 18 сентября 2019. Председатель Правительства Свердловской области.
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