Коронавирус
РИА НовостиВ школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.
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с чего всё началось
Согласно рекомендациям, за каждым классом будет закреплено свое учебное помещение, а общение между учащимися из разных классов во время прогулок и перемен будет невозможным, опубликовано в документе Роспотребнадзора.Взгляд.ру13:18
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