Происшествия

Fonar.tvFonar.tvВ школе Белгорода учитель подрался с учеником

В школе №15 Белгорода учитель информатики подрался с учеником. Это произошло в пятницу, 29 ноября. Видео инцидента появилось в телеграм-канале создателя паблика @bletgorod.
Читать в источнике
Комментировать170

Подробнее о событии

Белгородского учителя не уволят за драку с учеником

Известиявчера в 16:28

В Белгороде в школе произошла драка между учеником и учителем

БелПресса29 ноября в 12:47

Подравшийся с учеником учитель из Белгорода останется работать в школе

РЕН ТВвчера в 13:35

В Белгороде передумали увольнять учителя, который подрался с учеником

Fonar.tv29 ноября в 16:52

Учителя из Белгорода не уволят после драки со школьником

ТАСС29 ноября в 15:25

Белгородского учителя не будут увольнять после драки с учеником

Бел.Ру29 ноября в 14:11

Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

Lenta.ruвчера в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Происшествия

В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Газета.Ru 05:52
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Наука

Ученые рассказали, какой напиток лучше пить по утрам

Группа ученых из Бразилии, США, Франции и Германии провела исследования и выяснила, что лучше пить по утрам.
Аргументы недели 04:04
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Политика

Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

«Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.
RT на русском 04:25
Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
RT на русском 06:17
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российская газета 00:31
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Космос

Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн

Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
ЭКД 28 ноября в 07:26
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
Российская газета 04:46
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
OAnews вчера в 22:04
Общество

Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 06:32
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Армия и оружие

Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке

Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Московский Комсомолец 28 ноября в 06:11
Здоровье

С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета вчера в 02:27
Наука

Ночные кошмары оказались полезны

Мир новостей 06:36
Технологии

Раскрыта загадка самого быстрого самолета в истории

Воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) были ключевой особенностью стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird США, что позволяло самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха.
РЕН ТВ вчера в 16:22
Футбол

Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Болельщики московского «Локомотива» назвали лучшим игроком ноября в команде Гжегожа Крыховяка.
Евро-футбол.ру 06:07
Спорт

Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
Нева Спорт 06:40
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное