Происшествия
Fonar.tvВ школе Белгорода учитель подрался с учеником
В школе №15 Белгорода учитель информатики подрался с учеником. Это произошло в пятницу, 29 ноября. Видео инцидента появилось в телеграм-канале создателя паблика @bletgorod.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Происшествия
В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Наука
Ученые рассказали, какой напиток лучше пить по утрам
Группа ученых из Бразилии, США, Франции и Германии провела исследования и выяснила, что лучше пить по утрам.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета
«Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.
Политика
Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
Общество
Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Здоровье
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Наука
Ночные кошмары оказались полезны
Технологии
Раскрыта загадка самого быстрого самолета в истории
Воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) были ключевой особенностью стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird США, что позволяло самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха.
Футбол
Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре
Болельщики московского «Локомотива» назвали лучшим игроком ноября в команде Гжегожа Крыховяка.
Спорт
Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
Происшествия