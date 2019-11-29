В школе №15 Белгорода учитель информатики подрался с учеником. Это произошло в пятницу, 29 ноября. Видео инцидента появилось в телеграм-канале создателя паблика @bletgorod.

В школе Белгорода учитель подрался с учеником

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