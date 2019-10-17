Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Как удалось выяснить "РГ" из собственных источников, уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства. Тело ранним утром обнаружили ученики школы. Известно, что погибшая училась в десятом классе.
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В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки

ТАСС01:18

Прокуратура проверит школу в связи с самоубийством девочки в Новосибирске

КП - Новосибирск02:31

Девушку вынули из петли в школьном туалете

VN.RU00:40

Девочку не смогли спасти, всех остальных отправили домой: подробности трагедии в школе Новосибирска

НГС01:06

Уголовное дело возбуждено после смерти ученицы в одной из школ Новосибирска

Тайга.инфо00:48

В туалете новосибирской школы нашли тело старшеклассницы, сообщил источник

РИА Новости01:16

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредила о своей смерти на странице «ВКонтакте»

Сиб.фм02:14
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Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Wday.ru 15 октября в 08:45
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Армия и оружие

На Донбассе вновь гибнут украинские военные

DixiNews вчера в 03:03
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Телепрограмма 14 октября в 11:36
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели GDI

Оказалось, что проблемными являются двигатели GDI объемом 2,0 и 2,4 литра, в которых есть конструктивные дефекты.
Tvoe-avto.com 15 октября в 10:38
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Происшествия

Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Общество

Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года

Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года.
RT на русском 01:33
Происшествия

Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест

Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
BFM.ru 02:01
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Общество

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru вчера в 21:26
Шоу-бизнес

21-летняя дочь Дмитрия Пескова рассказала о свадьбе

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала о предстоящей свадьбе в соцсети и отметила, почему в этом вопросе у нее так много тайн.
Петербургский дневник вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Общество

Всем сотрудникам «Роскосмоса» приказали быть бдительными за границей

«Роскосмос» ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к гостайне.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Тамбовский вице-губернатор задержан полицией

Заместитель главы Тамбовской области Глеб Чулков задержан вечером в среду у здания мэрии Тамбова.
Российская газета вчера в 16:31
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Футбол

Черчесов заявил о необходимости быть неграмотным и глухим

Черчесов стал главным тренером сборной России 10 августа 2016 года.
РБК 02:43
Здоровье

Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Наука

Физики впервые получили сильно заряженные капли сверхтекучего гелия

Физики из Австралии, Бразилии и Великобритании впервые получили нанокапли сверхтекучего гелия-4 с электрическим зарядом больше двух зарядов электрона.
N+1 15 октября в 12:28
Гаджеты

Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет

Афиша Daily вчера в 12:30
Политика

Обвиняемые в США партнеры Джулиани предстанут перед судом 17 и 23 октября

Обвиняемые в США партнеры личного адвоката президента США Руди Джулиани предстанут перед судом 17 и 23 октября, говорится в распоряжении суда, выпущенном в среду.
РИА Новости вчера в 16:07
Политика

Команда Зеленского перепутала Латвию с Литвой

Содержащее ошибку сообщение было опубликовано на официальной странице президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook.
Экономика сегодня вчера в 19:14
Экономика

СМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка

Экспорт пшеницы из России во Вьетнам может столкнуться с ограничениями из-за того, что в последних поставках зерна обнаружили сорняк, а именно бодяк полевой, пишет профильное издание Agricensus со ссылкой на письмо вьетнамского департамента защиты растений и несколько неназванных зерновых трейдеров.
РБК вчера в 14:16
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