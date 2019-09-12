Общество
Прокопьевск.руВ школе из-за прически ученика разгорелся грандиозный скандал
Настоящий скандал разразился в одной из школ Красноярского края из-за прически учащегося.
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с чего всё началось
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.РЕН ТВвчера в 08:49
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