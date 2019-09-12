Общество

Прокопьевск.руПрокопьевск.руВ школе из-за прически ученика разгорелся грандиозный скандал

Настоящий скандал разразился в одной из школ Красноярского края из-за прически учащегося.
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с чего всё началось

Руководители школы объяснили, почему затравили юношу из-за прически

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.
РЕН ТВвчера в 08:49

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Руководители школы объяснили, почему затравили юношу из-за прически

РЕН ТВвчера в 08:49

В красноярской школе объяснили претензии по поводу прически ученика

РИА Новостивчера в 10:34

Минпросвещения запретило выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида

Эхо Москвывчера в 11:17

Руководство школы объяснило травлю ученика из-за прически Ибрагимовича

Газета.Ruвчера в 09:35

В Национальном родительском комитете отреагировали на скандал из-за прически школьника

Москва 24вчера в 09:01

Московские учителя отреагировали на скандал с прической четвероклассника: «Не педагогично»

Московский Комсомолецвчера в 13:47

Скандал в Красноярском крае: школьника не пускали на уроки из-за прически в стиле Ибрагимовича

Российский Диалогвчера в 07:58
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД страны в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте (главе) района Прага-6, инициировавшем перенос находящегося на территории района памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 08:50
Здоровье

6 новых врачей пришли на работу в псковский онкодиспансер

6 квалифицированных специалистов пришли на работу в Псковский областной клинический онкодиспансер за последний месяц.
Псковское агентство информации 08:56
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 03:15
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Единоборства

Путин оценил приемы Нурмагомедова

Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Политика

Украина передала России списки задержанных для нового обмена

Киев уже подготовил и передал Москве списки заключенных украинских граждан для обмена с Россией, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Взгляд.ру 08:50
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга

Актриса находится в столичном госпитале около двух недель, однако сегодня ночью ей резко стало плохо.
Подмосковье Сегодня 06:39
Политика

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Наука

В Гарварде вручили Шнобелевские премии

В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается на сайте мероприятия.
РБК 00:26
Космос

Голубые странники помогли определить возраст звездных скоплений в Большом Магеллановом Облаке

N+1 11 сентября в 09:13
Политика

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Театры

В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование

Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.
Росбалт 05:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались

Сразу после регистрации брака в Грибоедовском ЗАГСе Ксения Собчак и Константин Богомолов отправились на таинство венчания.
Woman.ru 08:15
Технологии

Wired (США): новые улики указывают на то, как русские хакеры планировали разрушение электросетей (Wired Magazine)

Коварной особенностью атаки против «Укрэнерго» было то, что русские хакеры очевидно намеревались причинить весь этот ущерб не в сам момент отключения, а позже, когда операторы сети начали бы восстанавливать подачу электричества.
ИноСМИ 08:07
Наука

Крысы могут играть в групповые игры просто ради удовольствия

Naked Science 04:29
Политика

В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива

В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Политика

Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора

Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора, говорится в заявлении.
ТАСС 09:08
Транспорт

РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву

Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика

Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.
Накануне.Ru 05:11
Общество

На каждой пятой заправке в России недоливают бензин

Почти пятая часть российских АЗС (19%) недоливают топливо, а 9% к тому же продают некачественное горючее.
Уралинформбюро 00:01
Футбол

Семин поддержал мальчика с прической Ибрагимовича

Главный тренер Локомотива Юрий Семин записал видеообращение к мальчику Прохору из Сосновоборска, которого хотели выгнать из школы за прическу в стиле нападающего Гэлакси Златана Ибрагимовича.
Советский спорт 09:08
Политика

Вышинский заявил о госпитализации

Lenta.ru 08:04
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