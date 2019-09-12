Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.

с чего всё началось

Настоящий скандал разразился в одной из школ Красноярского края из-за прически учащегося.

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