Общество
РИА НовостиВ школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
Ранее в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Волжского вместо первого урока ввели молебен, на который заставляют ходить всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.
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с чего всё началось
В школе № 22 города Волжский Волгоградской области отменили ежегодный молебен к началу учебного года, сообщила РИА Новости ее директор Ольга Новожилова.РИА Новости04:58
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
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