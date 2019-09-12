В школе № 22 города Волжский Волгоградской области отменили ежегодный молебен к началу учебного года, сообщила РИА Новости ее директор Ольга Новожилова.

с чего всё началось

Ранее в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Волжского вместо первого урока ввели молебен, на который заставляют ходить всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.

В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

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