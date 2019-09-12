Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

Ранее в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Волжского вместо первого урока ввели молебен, на который заставляют ходить всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.
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В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

В школе № 22 города Волжский Волгоградской области отменили ежегодный молебен к началу учебного года, сообщила РИА Новости ее директор Ольга Новожилова.
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