Футбол

Sports.ruSports.ruВ штаб Моуринью в «Тоттенхэме» вошли два тренера из «Лилля»

Стал известен состав тренерского штаба Жозе Моуринью в «Тоттенхэме». Вместе с португальским специалистом будут работать Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш, перешедшие из «Лилля». Сакраменту получил пост помощника главного тренера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» может переманить из «Лилля» и спортивного директора

Sport24.ru15:22

«Тоттенхэм» подтвердил состав тренерского штаба Моуринью

РИА Новости11:05

Спортивный директор «Лилля» может оказаться в «Тоттенхэме»

Soccer.ru15:49

«Лилль» объявил об уходе двух тренеров в штаб Моуринью в «Тоттенхэм»

Чемпионат10:24

Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Моуринью в «Тоттенхэме»

Спорт-Экспресс10:55

Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля»

Бомбардир.ру07:37

В штаб Моуринью в «Тоттенхэме» вошли два тренера из «Лилля»

Sports.ru11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Общество

Российский участник Детского Евровидения госпитализирован

RT на русском 14:18
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Газета.Ru 12:09
Армия и оружие

«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ

На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Царьград 15:19
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Технологии

Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах

Apple подала иск против Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».
Ferra 09:07
Политика

На Украине потребовали проверить деятельность сайта «Миротворец»

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность сайта «Миротворец».
RT на русском 16:43
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

Интерфакс 09:56
Здоровье

Первую пересадку сердца детям могут сделать в Петербурге

Петербург может стать первым регионом России, где будут делать пересадку сердца детям.
Мойка78 08:06
Происшествия

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК 11:20
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru вчера в 04:48
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
ТАСС 13:23
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском 14:34
Космос

Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

ТАСС 13:02
Политика

ООН призвала США решить проблемы с визами

Шестой комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам из ряда стран, в том числе России, приезжающим на мероприятия организации.
Lenta.ru 13:40
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
REGNUM вчера в 06:18
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 09:04
Футбол

Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике.
Sportbox.RU 15:10
Политика

Путин назвал китайскую экономику эффективнее американской

Экономика Китая превзошла по эффективности экономику США.
REGNUM 07:20
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия 01:30
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Известия 15:30
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Авто

Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России

Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.
Газета DAILY 07:27
Теннис

Надаль принёс Испании победу в группе и выход в плей-офф Кубка Дэвиса

Испанский теннисист первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в матче Кубка Дэвиса с командой Хорватии.
Чемпионат 15:35
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Подмосковье Сегодня 09:21
Происшествия

В центре Москвы избили капитана спецназа ФСБ

Капитана Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ЦСН ФСБ) избили в столичном баре, передает РЕН ТВ.
Вести Подмосковья вчера в 03:47
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Армия и оружие

На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка

Lenta.ru 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное