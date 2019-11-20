Футбол
Sports.ruВ штаб Моуринью в «Тоттенхэме» вошли два тренера из «Лилля»
Стал известен состав тренерского штаба Жозе Моуринью в «Тоттенхэме». Вместе с португальским специалистом будут работать Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш, перешедшие из «Лилля». Сакраменту получил пост помощника главного тренера.
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