Стал известен состав тренерского штаба Жозе Моуринью в «Тоттенхэме». Вместе с португальским специалистом будут работать Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш, перешедшие из «Лилля». Сакраменту получил пост помощника главного тренера.

В штаб Моуринью в «Тоттенхэме» вошли два тренера из «Лилля»

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