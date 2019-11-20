Футбол

Sports.ruSports.ruВ штаб Моуринью в «Тоттенхэме» вошли два тренера из «Лилля»

Стал известен состав тренерского штаба Жозе Моуринью в «Тоттенхэме». Вместе с португальским специалистом будут работать Жоау Сакраменту и Нуну Сантуш, перешедшие из «Лилля». Сакраменту получил пост помощника главного тренера.
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«Тоттенхэм» подтвердил состав тренерского штаба Моуринью

РИА Новости11:05

«Лилль» объявил об уходе двух тренеров в штаб Моуринью в «Тоттенхэм»

Чемпионат10:24

Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Моуринью в «Тоттенхэме»

Спорт-Экспресс10:55

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Sport24.ru09:48

Моуринью назначил своим ассистентом в «Тоттенхэме» португальца Сакраменто из «Лилля»

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СМИ назвали помощников Моуриньо в «Тоттенхэме»

Soccer.ru08:10

В штаб Моуринью в «Тоттенхэме» вошли два тренера из «Лилля»

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