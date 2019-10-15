Происшествия
КоммерсантъВ штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК
В штабах оппозиционера Алексея Навального в регионах с утра 15 октября проводятся обыски в рамках дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), созданным политиком. Следственные мероприятия ведутся и у сторонников господина Навального.
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«Изъяли телефон и компьютер»: экс-активистка фонда Навального рассказала, что искали следователи
Екатеринбург Онлайн03:17
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Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
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