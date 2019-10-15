Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

В штабах оппозиционера Алексея Навального в регионах с утра 15 октября проводятся обыски в рамках дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), созданным политиком. Следственные мероприятия ведутся и у сторонников господина Навального.
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В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

Коммерсантъ02:12

«Изъяли телефон и компьютер»: экс-активистка фонда Навального рассказала, что искали следователи

Екатеринбург Онлайн03:17

Челябинского активиста штаба Навального увезли в следственный комитет

URA.Ru03:13

Штабы Навального в Екатеринбурге и Челябинске сообщили об обысках у сотрудников

Интерфакс02:20

В Челябинске видеооператора штаба Навального отвезли в Следственный комитет

74.ru00:48

Новые обыски проходят сегодня в штабах Алексея Навального в нескольких регионах России

Эхо Москвы03:03

СК изъял банковские карты сотрудника штаба Навального в Челябинске

Znak.com03:22
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Происшествия

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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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