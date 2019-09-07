В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

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