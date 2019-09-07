Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Штаб Навального: После обыска в туалете нашли бюллетени, почти все – ксерокопии

Фонтанка.Ру08:43

СК начал проверку из-за бюллетеней в штабе Навального. Активисты считают, что их подбросили

Дождь11:11

Полиция нашла в петербургском штабе Навального десятки бюллетеней для голосования

Форпост Северо-Запад11:29

В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках

Интерфакс06:46

СК РФ начал доследственную проверку по факту обнаружения бюллетеней в штабе Навального

Невские Новости10:45

В штаб Навального в Петербурге пришли силовики в масках

Ведомости07:02

В туалете штаба Навального в Петербурге обнаружили десятки бюллетеней

Московский Комсомолец11:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика

Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия 08:51
Футбол

Пике пожелал Неймару успехов в «ПСЖ»

Напомним, «Барселона» вела длительные переговоры по возвращению Неймара этим летом, но в итоге не смогла удовлетворить требования «ПСЖ».
Sport24.ru вчера в 06:11
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Армия и оружие

В Донбассе задержаны четыре украинских боевика-наркомана

Напомним, в Донбассе боевики 46-й бригады ВСУ доставляли наркотики с помощью беспилотников.
ИА Новороссия 09:22
Единоборства

Александр Грозин: Хабиб победит по очкам, но я болею за Порье

Хабиб ни разу не проигрывал, он не знает, каково это, быть на дне. А Порье прошёл через многое, поэтому за него я буду лично болеть.
Руфайт.ком 09:09
Кино

Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии

Kinonews.ru вчера в 13:50
Политика

Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии

Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет, что женился на «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
Sputnik Кыргызстан 08:46
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Экономика

В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Футбол

Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией

Vprognoze.ru 02:51
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика

Кто вернулся из России на Украину

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Политика

Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой

Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Общество

Тимати и Гуф выпустили клип «Москва» ко дню рождения столицы

Рэперы Тимати и Гуф решили оригинально поздравить столицу с днем рождения, которая отмечает 872 года с момента основания.
Телепрограмма 11:30
Теннис

Медведев в финале US Open сыграет с Надалем

Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Футбол

РПЛ опубликовала расписание 9-го тура чемпионата России по футболу

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:55
Наука

Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека

В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.
Родной город вчера в 08:16
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Газета.Ru 04:34
Армия и оружие

Турция поставила России ультиматум по Сирии

Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.
ГЛАС.RU 05:03
Политика

Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции

"Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.
Газета.Ru 05:13
Технологии

X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»

Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное