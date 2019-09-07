Происшествия
Российская газетаВ штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга". Доследственную проверку проводит Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
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с чего всё началось
В сообщении управления ведомства по Петербургу говорится, что десятки бюллетеней, обнаруженные в туалете штаба, предназначались для голосования на выборах губернатора.Ведомости12:12
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Полиция нашла в петербургском штабе Навального десятки бюллетеней для голосования
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