Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального. Он рассказал, что в штабе шла выдача направлений на выборы.
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В штаб Навального в Петербурге приехали полиция и Следственный комитет. Ищут бюллетени для вброса

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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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