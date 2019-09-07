Происшествия
КоммерсантъВ штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального. Он рассказал, что в штабе шла выдача направлений на выборы.
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Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
RT на русском 08:19
Экономика
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:10
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Политика
Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен между РФ и Украиной
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Известия 08:10
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Наука
Учеными найден способ запуска регенерации сердца
Дальнейшее исследование генов и белков, участвующих в процессе регенерации, позволит найти эффективный способ восстанавливать клетки человеческой сердечной мышцы.
Волга-Медиа 05:13
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Шоу-бизнес
Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина
RuNews24.ru вчера в 09:58
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Происшествия
В Ленобласти полиция со стрельбой ловила пьяного водителя
Сотрудники ГИБДД с погоней и стрельбой задержали автомобиль с водителем в Киришском районе Ленобласти.
АБН 07:19
Экономика
В Республике Татарстан убрано 90% площадей
В республике убрано 90% площадей. Остается убрать менее 150 тыс. га.
Республика Татарстан 04:07
Кино
Жюри Венецианского кинофестиваля объявит победителей
Экономика сегодня 05:22
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Автоспорт
Феттель занял первое место в третьей практике Гран-при Италии
Пилот Феррари Себастьян Феттель выиграл третьи свободные заезды на 14-м этапе сезона Гран-при Италии на автодроме в Монце.
Советский спорт 07:45
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Наука
Назван напиток, который доведет до рака даже здорового человека
Масштабное исследование, опубликованное в журнале JAMA internal medicine Американской медицинской ассоциации, показало, что люди, ежедневно употребляющие газировку, имеют более высокий риск преждевременной смерти.
Рамблер 04 сентября в 08:19
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30