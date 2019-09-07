В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального. Он рассказал, что в штабе шла выдача направлений на выборы.

В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

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