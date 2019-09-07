Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в Twitter сообщил Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального. Он рассказал, что в штабе шла выдача направлений на выборы.
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Штаб Навального: После обыска в туалете нашли бюллетени, почти все – ксерокопии

Фонтанка.Ру08:43

В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском

Дождь06:17

В штабе Навального в Петербурге сообщили об обысках

Интерфакс06:46

В петербургский штаб Навального пришла полиция

Форпост Северо-Запад07:14

В штаб Навального в Петербурге пришли силовики в масках

Ведомости07:02

В петербургском штабе Алексея Навального нашли пачку бюллетеней для голосования

Невские Новости07:53

В петербургском штабе Навального нашли избирательные бюллетени

Piter.tv07:56
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Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
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Выходы станции «Воробьевы горы» работают в штатном режиме

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города закрыт выход 3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы", а выход 4 открыт только для входа.
ТАСС 09:40
Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:58
Здоровье

Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол

Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Музыка

На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев

Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Политика

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика

В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.
Известия 09:45
Общество

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

РИА Новости 08:31
Экономика

Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Футбол

Спартак-2 — Краснодар-2 0:1 (2-й тайм)

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем официальном сайте опубликовала расписание девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:55
Политика

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика

Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Авто

В Китае стартовали продажи роскошного Changan CS75 Plus

На китайском авторынке начались продажи кроссовера Changan CS75 Plus с красивым внешним видом и роскошным салоном.
Discover24 03:46
Происшествия

В Новой Москве горит мусорный полигон

В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

РБК 09:14
Транспорт

Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года

Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Агентство Москва 05:11
Политика

Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами

РИА Новости 07:38
Гаджеты

Apple впервые проведёт презентацию на YouTube

Обычно Apple загружала видео со своими презентации на Youtube спустя несколько дней после самого события и пока ни разу не проводила живых эфиров на сервисе.
Ferra 09:23
Политика

Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Ведомости 08:26
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика

Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока – 2»

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока – 2".
РИА Новости 09:55
Политика

Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт

На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Наука

Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте

Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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