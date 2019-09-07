Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга". Доследственную проверку проводит Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
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с чего всё началось
«В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга», — заявили
 в ведомстве.
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