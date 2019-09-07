с чего всё началось

При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга". Доследственную проверку проводит Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Происшествия Российских журналистов и наблюдателей обстреляли Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.

Единоборства Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил желание провести с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 7% «Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.

Политика В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.

Здоровье Названы лечебные свойства водки Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Политика Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.

Авто Ателье Traxxas представило шестиколесный Mercedes-AMG G63 Внедорожник Mercedes-AMG G63 обзавелся колесной формулой 6x6 для преодоления сильного бездорожья.

Шоу-бизнес Екатерина Колисниченко купила иномарку Иномарка люкс-класса цвета мокрый асфальт привлекла внимание поклонников, которые отметили хороший выбор звезды «ДОМа-2», а также похвалили немецкое качество автомобиля.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Политика В Бурятии открылись избирательные участки В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.

Политика Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Авто Что нужно знать об использовании ПТС в цифровом формате? Многие, кто еще не сталкивался с этой инновацией, задаются вопросом, как выглядит электронный вариант паспорта транспортного средства, где его получить и как применять на практике.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Шоу-бизнес Вдова солиста группы Linkin Park выходит замуж Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда сообщила, что снова собирается выйти замуж.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Происшествия В Китае произошло землетрясение Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.

Политика Единый день голосования проходит в России В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.