Происшествия
Российская газетаВ штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга". Доследственную проверку проводит Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
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с чего всё началось
«В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга», — заявили в ведомстве.Новая газета11:35
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Полиция нашла в петербургском штабе Навального десятки бюллетеней для голосования
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