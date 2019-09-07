Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора. Об этом сообщило главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
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с чего всё началось
«В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга», — заявили
 в ведомстве.
Новая газета11:35

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Найденные в штабе Навального бюллетени могут потянуть на уголовный состав. Следственный комитет начал проверку

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Новая газета11:54

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Обыск в штабе Навального в Петербурге завершен

Эхо Москвы15:02

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Ведомости12:12
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