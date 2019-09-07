с чего всё началось

При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга". Доследственную проверку проводит Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Единоборства Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.

Политика Министр труда и пенсий Британии подала в отставку Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Политика Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Игры Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.

Гаджеты Google Pixel 4 и Pixel 4 XL могут оснастить восьмикратным зумом В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.

Единоборства Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.

Фигурное катание Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".

Футбол Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.

Общество На курорте Сочи выпал первый снег На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Италии.

Экономика Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.

Политика В России начался единый день голосования На территории России стартовал единый день голосования.

Политика Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.

Общество В Москве достроили самую большую школу в России Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Религия Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.