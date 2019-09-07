Происшествия
Российская газетаВ штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга". Доследственную проверку проводит Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
Читать в источнике
Оценить170
с чего всё началось
«В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга», — заявили в ведомстве.Новая газета11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция нашла в петербургском штабе Навального десятки бюллетеней для голосования
Форпост Северо-Запад11:29
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Наука
Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Единоборства
Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса на UFC 242
В Абу-Даби в рамках карда UFC 242 легковес Ислам Махачев победил Дэйви Рамоса единогласным решением судей.
Sports.ru 16:00
Авто
Kia обновила самый бюджетный кроссовер бренда
Kia анонсировала начало продаж обновленного бюджетного паркетника - KX1.
Car.ru 02:01
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Фигурное катание
Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме
На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Политика
Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам
Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
Говорит Москва 09:58
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Автоспорт
Райкконен потеряет позиции на решетке после смены коробки передач
После изучения повреждений в команде из Хинвиля признали, что продолжить уик-энд можно только в случае замены коробки передач.
Motorsport.com Russia 14:31
Политика
Зеленский помиловал заключенных россиян для обмена
Президент Украины Владимир Зеленский не сообщал о точном времени обмена заключенными с Россией, а СМИ, сообщившие об этом, ссылались на ложные пост в фейковом аккаунте украинского лидера в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Россия и Украина обменялись задержанными
9111.ru 08:04
Происшествия
Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге
В Красносельском районе Санкт-Петербурга каршеринговый автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сбил пятилетнего мальчика.
Газета.Ru 15:55
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Политика
В Госдуме предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями
Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Россия и Украина могли бы обменяться задержанными кораблями.
Московский Комсомолец 13:16
Шоу-бизнес
Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками
Телепрограмма 12:42
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
В Тульской области Фонд защиты прав участников долевого строительства примет участие в завершении строительства домов второй и третьей очереди жилищного комплекса «Времена года», а также двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».
REGNUM 14:56
Шоу-бизнес
Как живет вдова Эдуарда Хиля
StarHit.ru 07:30
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основателя крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова объявили в международный розыск, следствие попросило суд о его заочном аресте, передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 04:39
Армия и оружие
В Севастополь прибыл новейший тральщик «Иван Антонов»
Новейший морской тральщик "Иван Антонов" после перехода через Атлантику прибыл к месту базирования в Севастополь, передает корреспондент РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым 03:37