Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был риторическим. Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19.

с чего всё началось

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил, что его пост в Twitter о намерении перенести дату выборов главы государства был риторическим, сообщает РИА "Новости".

В штабе Трампа назвали его твит о переносе выборов риторическим

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