Политика

Газета.RuГазета.RuВ штабе Трампа назвали его твит о переносе выборов риторическим

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил, что его пост в Twitter о намерении перенести дату выборов главы государства был риторическим, сообщает РИА "Новости".
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В штабе Трампа открестились от его слов о переносе выборов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа утверждает, что его твит о переносе выборов был риторическим. Трамп задался в Twitter вопросом, нельзя ли перенести президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19.
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РИА Новостивчера в 11:24
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Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявили в пятницу в столичном управлении СК РФ.
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RT на русском 02:55
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Экономика

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Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
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Финансы

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В России за сутки зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 963.
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Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
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