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Российская газетаРоссийская газета
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек
Tkgorod.ru
  • Piter.tv2:30
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Всего в Нью-Йорке от короновируса нового типа погибли 5489 американцев, сообщает The New York Times. По всей стране число жертв заболевания приближается к 11 тысячам, а количество инфицированных превысило 380 тысяч человек.В источнике
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В штате Нью-Йорк произошел рекордный скачок смертей зараженных коронавирусом

ТАСС 14:09
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Рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в штате Нью-Йорк

Взгляд.ру 13:35 
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В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

РИА Новости 11:39
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