Общество

РБКРБКВ штате Вашингтон из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения нового коронавируса ввели режим чрезвычайного положения, сообщил губернатор Джей Инсли. «Это позволит получить нам [от государства] необходимые [для борьбы с коронавирусом] ресурсы», — пояснил он.
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В штате Вашингтон из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

РБКвчера в 21:43

В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 20:40

В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:35

В Вашингтоне объявлен режим ЧП из-за COVID-19

RT на русскомвчера в 20:09

В США из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение в одном из штатов

REGNUMвчера в 20:04

В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 19:48

Власти штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ТАССвчера в 20:26
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

Газета.Ru вчера в 16:12
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Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

Бабкина признается, что с мужем видится нечасто. В своей роскошной квартире в центре Москвы она живет одна.
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 28 февраля в 06:23
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«Сан-Хосе» разгромил «Питтсбург», уступивший в шестом матче кряду

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«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 14:46
Политика

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", - говорится в решении ЦИК партии.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Политика

Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 19:44
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 28 февраля в 02:37
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия вчера в 07:54
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Политика

СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Гончарука

Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Алексеем Гончаруком стало недовольство миллиардера Игоря Коломойского решением кабмина о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
Известия вчера в 21:28
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС вчера в 14:36
Политика

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
РИА Новости вчера в 21:30
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 28 февраля в 22:40
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
Армия и оружие

Турция признала, что ВКС России не наносили ударов по турецким военным

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в столице Катара — Дохе, заявил 29 февраля, что ВКС России в ударах по турецким военным в сирийском Идлибе не участвовали.
Евразия Daily вчера в 11:39
Происшествия

В Магнитогорске второклассник умер во время урока

Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Газета.Ru вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Юлия Савичева показала фото себя без макияжа

Российская исполнительница Юлия Савичева продемонстрировала в Instagram новое фото, на котором запечатлена она сама без макияжа.
Народные новости вчера в 23:10
Хоккей

СКА сыграет против «Витязя» в первом матче хоккейного Кубка Гагарина

Сегодня, 1 марта, питерский хоккейный клуб "СКА" проведёт свою первую встречу в рамках плей-офф Кубка Гагарина.
Online47.ru 00:48
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Газета.Ru вчера в 23:11
Общество

В Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова

Согласованная акция памяти Бориса Немцова прошла в Петербурге.
Петербургский дневник вчера в 06:14
Футбол

Денис Глушаков: «В раздевалке поговорили на повышенных тонах»

Спорт-Экспресс вчера в 15:10
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Astera вчера в 14:02
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за границу из-за коронавируса

Россиянам на время эпидемии вируса COVID-2019 стоит как можно реже выезжать за границу - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 04:38
Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Discover24 вчера в 05:58
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В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

РБК вчера в 23:25
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