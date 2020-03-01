Общество
Российская газетаВ штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса
В американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19. "Это позволит нам получить ресурсы, в которых мы нуждаемся", - заявил губернатор Джей Инсли.
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В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 16:40
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Здоровье
На Украине не нашли признаков коронавируса у эвакуированных из Китая
Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР в санаторий в Полтавской области 45 украинцев и 27 иностранцев.
Армия и оружие
Anadolu: самолет сирийской армии сбит в Идлибе
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В Брянске прошел конкурс красоты и талантов «Маленькая волшебница»
В минувшую субботу, 29 февраля, в Брянске прошёл детский конкурс красоты «Маленькая волшебница - 2020».
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Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Политика
Как США выращивают в Киеве «соросят»
Едва ли не ежедневно поступают новости о том, что Соединенные Штаты выделили Украине очередную сумму – на «развитие демократии», «противостояние российской агрессии» и тому подобное.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
В США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Общество
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
Политика
Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
Политика
В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции
Россия ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Здоровье
Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
Общество
В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Происшествия
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Единоборства
Описано состояние Александра Емельяненко перед приездом в Чечню
Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев описал, в какой форме был Александр Емельяненко перед приездом в Чеченскую республику, где он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым.
Армия и оружие
В Польше начались масштабные учения с участием военных США
Как написал министр в своём Twitter, в учениях примут участие 37 тысяч солдат, из них 20 тысяч из США.
Технологии
В приложении Play Store появилась поддержка тёмного режима
Очевидно, что обновление, которое в скором времени получит широкое распространение, будет одобрено этой категорией пользователей, поскольку оно позволит активировать тёмный режим непосредственно в настройках Play Store.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Политика
Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана
Здоровье
Не чеснок: эти продукты защитят от вирусов и бактерий
Как отметила немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух, в рацион нужно включать ежедневно богатые необходимыми витаминами шесть продуктов, сообщает rg.ru.
Общество
После убийства Листьева его жена странно себя вела
Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
Происшествия
Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем
Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
Политика
Иран не сообщал деталей по встрече с Сирией и Турцией без участия РФ
Иран не сообщил никаких деталей своего предложения по встрече с властями Турции и Сирии без участия России.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.