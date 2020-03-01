Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса

В американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19. "Это позволит нам получить ресурсы, в которых мы нуждаемся", - заявил губернатор Джей Инсли.
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В штате Вашингтон из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение

РБКвчера в 21:43

Власти штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

ТАССвчера в 20:26

В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Комсомольская правдавчера в 16:40

В штате Вашингтон объявлено ЧП из-за случая смерти от коронавируса

Интерфаксвчера в 19:50

В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 19:48

В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 19:35

В Вашингтоне объявлен режим ЧП из-за COVID-19

RT на русскомвчера в 20:09
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Едва ли не ежедневно поступают новости о том, что Соединенные Штаты выделили Украине очередную сумму – на «развитие демократии», «противостояние российской агрессии» и тому подобное.
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
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Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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Газета.Ru 04:39
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Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
RT на русском 06:02
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Российские лыжницы остались без медалей в эстафете на этапе КМ в Лахти

Чемпионат 05:05
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«Тамбов» и «Рубин» определились с составами на матч чемпионата России

Газета.Ru 04:59
Политика

Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
RT на русском 02:01
Политика

В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции

Россия ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
RT на русском 04:07
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Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
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Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
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Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев описал, в какой форме был Александр Емельяненко перед приездом в Чеченскую республику, где он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым.
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Технологии

В приложении Play Store появилась поддержка тёмного режима

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Как отметила немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух, в рацион нужно включать ежедневно богатые необходимыми витаминами шесть продуктов, сообщает rg.ru.
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