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Политика Как США выращивают в Киеве «соросят» Едва ли не ежедневно поступают новости о том, что Соединенные Штаты выделили Украине очередную сумму – на «развитие демократии», «противостояние российской агрессии» и тому подобное.

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Общество В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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Технологии В приложении Play Store появилась поддержка тёмного режима Очевидно, что обновление, которое в скором времени получит широкое распространение, будет одобрено этой категорией пользователей, поскольку оно позволит активировать тёмный режим непосредственно в настройках Play Store.

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