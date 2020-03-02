Армия и оружие
Говорит МоскваВ сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии. Эти дороги соединяют Латакию с иракской границей, а также Алеппо с Дамаском, Хамой и Хомсом. В последнее время за Саракиб шли бои между сирийской правительственной армией и боевиками, которых поддерживает Турция.
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Авто
Aurus собрал более 700 предзаказов на автомобили
Глава компании Aurus, которая производит автомобили представительского класса, сообщил, что компания получила уже более 700 заявок.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Политика
Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах
Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Политика
Трамп сообщил о возможном введении режима ЧП из-за коронавируса в США
В администрации президента США Дональда Трампа не исключили возможности введения режима ЧП в США в связи с распространением коронавируса COVID-19, говорится в распространённом 2 марта заявлении Белого дома.
Хоккей
ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»
ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Игры
Версия Death Stranding для ПК будет содержать сюрпризы из Half-Life
Версия игры Death Stranding геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит бонусный контент, представляющий собой «косметические» дополнения на тему Half-Life.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала детей в «перевернутом доме» после развода
Агата Муцениеце показала своих детей в «перевернутом доме».
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Общество
Пользователи «Яндекс.Такси» возмутились новым рейтингом пассажиров
Хоккей
Овечкин стал 36-м в истории НХЛ по набранным очкам
Происшествия
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
У пассажира, летевшего транзитом через Москву, выявили новый коронавирус.
Технологии
Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple
Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
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