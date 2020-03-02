Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии. Эти дороги соединяют Латакию с иракской границей, а также Алеппо с Дамаском, Хамой и Хомсом. В последнее время за Саракиб шли бои между сирийской правительственной армией и боевиками, которых поддерживает Турция.

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Хоккей ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо» ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.

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Происшествия На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.