Армия и оружие

Говорит МоскваГоворит МоскваВ сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии. Эти дороги соединяют Латакию с иракской границей, а также Алеппо с Дамаском, Хамой и Хомсом. В последнее время за Саракиб шли бои между сирийской правительственной армией и боевиками, которых поддерживает Турция.
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