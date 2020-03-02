Армия и оружие
КоммерсантъВ сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5. M4 соединяет сирийский город Латакия с границей Ирака, M5 находится между Алеппо и городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.
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Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Политика
Китай заявил о приближении победы над коронавирусом
Китай достиг значительного прогресса в борьбе с коронавирусом COVID-19, о чем рассказал постпред КНР при ООН Чжань Цзюнь во время брифинга.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Кино
Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья
В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии
Правительство Сирии закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб, после чего командование группировки Вооруженных сил России в Сирии заявило, что не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Армия и оружие
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море
Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Биатлон
Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток
Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Биатлон
Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 привело к серии проблем
Пользователи Windows 10 по всему миру отметили, что последнее обновление KB4535996 для ОС, которое вышло в феврале 2020 года, привело к серии сбоев и ошибок.
Армия и оружие
Американцы показали наиболее детальное изображение новейшего гиперзвукового оружия США
Американская компания Lockheed Martin опубликовала в сети свежие изображения новейшей гиперзвуковой системы, получившей название Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Футбол
Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»
Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года
Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Авто
Белорусские тракторы: что нового?
Более старый Беларус-1221 в качестве эвакуатора использовала белорусская ГАИ Снегоуплотнительная машина МСУ-2022 представляет собой трактор Беларус-2022.3, поставленный на гусеничный ход: такой движитель позволяет обеспечить давление на грунт всего в 0,319 кг / см2.
Авто
Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL
Китайская компания Geely официально презентовала публике обновленный седан под названием Geely Emgrand GL.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
Бизнесмен незаконно вырубил более 500 кедров в Забайкалье
Лесозаготовитель незаконно вырубил более 500 кедров, а также сотни сосен и лиственниц в Петровск-Забайкальском районе на общую сумму 1 млн 458 тыс рублей.
Кино
Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Культура