Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВ сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5. M4 соединяет сирийский город Латакия с границей Ирака, M5 находится между Алеппо и городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.
Читать в источнике
Комментировать277

Подробнее о событии

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

РИА Новости10:29

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

Коммерсантъ10:55

Российская военная полиция введена в Саракиб

ТАСС10:34

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Lenta.ru10:32

Российская военная полиция введена в сирийский город Саракиб

RT на русском10:32

Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба

РБК11:37

ЦПВС: российская военная полиция обеспечивает безопасность перемещения транспорта в сирийский Серакаб

ТК Звезда10:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани

Turkmenportal 11:47
Политика

Китай заявил о приближении победы над коронавирусом

Китай достиг значительного прогресса в борьбе с коронавирусом COVID-19, о чем рассказал постпред КНР при ООН Чжань Цзюнь во время брифинга.
РЕН ТВ 16:53
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
ТАСС 19:24
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 06:00
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Кино

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
Piter.tv 04:46
Армия и оружие

Эрдоган исключил удары Турции по позициям России или Ирана в Сирии

Правительство Сирии закрыло воздушное пространство над провинцией Идлиб, после чего командование группировки Вооруженных сил России в Сирии заявило, что не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии.
Газета.Ru 15:33
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Армия и оружие

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в Японское море

Снаряды не достигли Исключительной экономической зоны в Японском море, никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации не зафиксировали, сообщили в Минобороны Японии.
RuNews24.ru 01:25
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Футбол

Друг Роналду: точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Чемпионат 06:02
Биатлон

Пихлер прибыл в CAS для дачи показаний по делу российских биатлонисток

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд для дачи показаний по делу биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, сообщает ТАСС.
Спорт-Экспресс 13:15
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Биатлон

Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Ореанда-Новости 08:25
Гаджеты

Последнее обновление Windows 10 привело к серии проблем

Пользователи Windows 10 по всему миру отметили, что последнее обновление KB4535996 для ОС, которое вышло в феврале 2020 года, привело к серии сбоев и ошибок.
NewInform 20:19
Армия и оружие

Американцы показали наиболее детальное изображение новейшего гиперзвукового оружия США

Американская компания Lockheed Martin опубликовала в сети свежие изображения новейшей гиперзвуковой системы, получившей название Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Ferra 14:49
Футбол

Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
Metaratings 16:49
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

Доступные лекарства 1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам.
Москва 24 29 февраля в 16:23
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Lenta.ru вчера в 22:22
Общество

Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

РИА Новости 12:36
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Авто

Белорусские тракторы: что нового?

Более старый Беларус-1221 в качестве эвакуатора использовала белорусская ГАИ Снегоуплотнительная машина МСУ-2022 представляет собой трактор Беларус-2022.3, поставленный на гусеничный ход: такой движитель позволяет обеспечить давление на грунт всего в 0,319 кг / см2.
Авторевю 29 февраля в 04:59
Авто

Представлен обновленный седан Geely Emgrand GL

Китайская компания Geely официально презентовала публике обновленный седан под названием Geely Emgrand GL.
Rusargument 01:34
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Происшествия

Бизнесмен незаконно вырубил более 500 кедров в Забайкалье

Лесозаготовитель незаконно вырубил более 500 кедров, а также сотни сосен и лиственниц в Петровск-Забайкальском районе на общую сумму 1 млн 458 тыс рублей.
Московский Комсомолец Чита 19:55
Кино

Антонио Бандерас снимется в экранизации игры «Uncharted»

ИА InterMedia 15:09
Политика

Экзитпол: партия «Ликуд» побеждает на парламентских выборах в Израиле

RT на русском 17:32
Общество

Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени

Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
BFM.ru 19:40
Культура

Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

Культуромания 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное