Армия и оружие

Вести.RuВести.RuВоенная полиция РФ вошла в Саракиб

Подразделения российской военной полиции введены в город Саракиб, на северо-западе Сирии, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения.
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