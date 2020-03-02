Армия и оружие
Вести.RuВоенная полиция РФ вошла в Саракиб
Подразделения российской военной полиции введены в город Саракиб, на северо-западе Сирии, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения.
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Происшествия
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Экономика
Бывший глава «Дом.РФ» Плутник возглавил новую «внучку» ВЭБ
Бывший глава «Дом.РФ» Александр Плутник возглавил компанию «Новые городские проекты».
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Сотрудник РФС рассказал о госпитализации из-за коронавируса
Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров выступил с обращение после появление информации о том, что у него диагностирован коронавирус.
Политика
Кадыров оценил поправки Путина к Конституции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки в Конституции РФ, которые внёс президент страны Владимир Путин.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Армия и оружие
Турция сбила два сирийских самолета
Силы турецкого режима сбили два сирийских самолета в районе Идлиб. Пилоты катапультировались и в порядке, — передает агентство SANA.
Экономика
ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка
Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Авто
В России выпуск автомобилей Nissan сокращается
Здоровье
Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Авто
В России начались продажи кроссовера Kia Seltos
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»
В 2018 году сообщалось, что кинокомпания на фоне длительных судебных тяжб Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд решила больше не звать актера в продолжения "Пиратов Карибского моря".
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Экономика
Российская сахарная индустрия переживает кризис
Проблема заключается в том, что беды российской сахарной индустрии не уникальны — во всём мире производители сахара сталкиваются с перепроизводством, которое ведёт к резкому падению цен.
Политика
Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
Украина запустила телеканал «Дом» для Донбасса
Новый украинский телеканал «Дом» для вещания на территориях самопровозглашенных республик Донбасса и российского Крыма запущен в тестовом режиме.
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за распространения коронавируса.
Общество
Ростуризм в феврале исключил из реестра почти 70 туроператоров
Большинство туроператоров были исключены в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок, три компаний исключены после подачи заявления о прекращении туроператорской деятельности.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Армия и оружие
В Белоруссию приглашены британские морпехи
Хоккей
КХЛ утвердила изменение потолка зарплат
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил изменения в верхнем и нижнем пределах зарплат.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.