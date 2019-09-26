Технологии
ВесьмаВ системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица
В системе быстрых платежей ЦБ разрешат оплату по биометрии лица. При этом покупателю не нужны будут ни банковская карта, ни QR-код, сообщает РБК. Систему разработал «Ростелеком».
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Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.РБКвчера в 23:00
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Автоспорт
В Honda заменят моторы, Квят стартует последним
Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса – и в Honda решили поставить новые.
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РИА Новости 09:02
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
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Как пишут специализированные издания, обновление для iOS 13.1 предназначается для гаджетов Apple.
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Минкульт хочет ограничить доступ китайских туристов в «Царское Село»
Дождь 24 сентября в 14:41
Общество
В Пушкинском районе появится единый кампус СПбГУ
Кампус государственного университета, который будет находиться в городе Пушкин, предполагает вмещать в себя медицинский, инженерный, цифровой комплексы, также учебные и учебно-лабораторные корпуса.
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Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
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Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
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Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
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ЧВК Вагнера прибыла в Ливию для помощи Хафтару
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Lenta.ru вчера в 13:21
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Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
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Средний размер потребкредитов на Ставрополье вырос на 15,4%
За 8 месяцев 2019 года средняя сумма потребительских кредитов на Ставрополье выросла на 15,4% по сравнению с прошлым годом, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Newstracker.ru 24 сентября в 04:39
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Вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы прочитать стенограммы разговоров российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации на Украине.
RT на русском 08:42
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
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