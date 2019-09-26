Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица

«Ростелеком» внедрит в созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому». Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду.
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с чего всё началось

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.
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В системе быстрых платежей Центробанка появится возможность расплачиваться лицом

Дождь01:56

В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица

Российская газета02:22

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Говорит Москва02:15

В систему быстрых платежей, созданную ЦБ, собираются внедрить функцию оплаты покупок с помощью изображения лица

Эхо Москвы03:32

Биометрия лица позволит совершать покупки

News.ruвчера в 23:49

В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица

Коммерсантъвчера в 23:29

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

РБКвчера в 23:00
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