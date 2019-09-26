Экономика
КоммерсантъВ систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица
«Ростелеком» внедрит в созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому». Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:36, Вашингтон
Политика
Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.
RT на русском 05:39
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Армия и оружие
В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери
По данным Киева, накануне неспокойно было по всем направлениям: стреляли вблизи Марьинки, что на окраине Донецка, неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй, у Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.
Российский Диалог вчера в 04:04
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Кино
Вышел трейлер «Ирландца» Скорсезе с Де Ниро и Аль Пачино
Где по центру - титульный Ирландец, киллер Фрэнк Ширэн (Де Ниро), которому приписывают ликвидацию 25 человек, по большей части - гангстеров.
Российская газета 04:09
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Космос
В ESA поделились детальным снимком Марса
Сотрудники ESA сумели заполучить детальное фото, полученное на поверхности Марса, а добиться этого удалось благодаря зонду Mars Express.
Дни24 23 сентября в 13:13
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском 08:00
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии.
Российская газета вчера в 17:01
Кино
Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.
Московский Комсомолец 03:15
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI вчера в 10:27
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с Макаровым
Форвард Игорь Макаров подписал полноценный контракт с Авангардом, сообщает официальный сайт ястребов.
Советский спорт 06:45
Футбол
Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью»
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака
iReactor 08:00
Происшествия
Надувные трапы могли стать причиной травм пассажиров Boeing в Барнауле
Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко прокомментировал сайту«Толк» ЧП с жёсткой посадкой и возгоранием шасси самолёта Boeing-767 компании Azur Air, следовавшего чартерным рейсом из Вьетнама.
REGNUM 06:08
Политика
Путину доложат об исполнении обращений пострадавших от наводнения
Президент РФ Владимир Путин 25 сентября поручил подготовить доклады по исполнению обращений жителей.
REGNUM вчера в 09:49
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09