Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.

с чего всё началось

«Ростелеком» внедрит в созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому». Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду.

В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица

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