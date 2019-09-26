Экономика
КоммерсантъВ систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица
«Ростелеком» внедрит в созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты покупок с помощью изображения лица, рассказали РБК два источника на банковском рынке и собеседник, близкий к «Ростелекому». Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду.
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с чего всё началось
Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.РБКвчера в 23:00
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