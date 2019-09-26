Технологии

RuNews24.ruRuNews24.ruВ систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица

Как сообщили источники в банковской сфере, новая функция стала альтернативой покупок через СБП по QR-коду. Теперь расплачиваться за товары и услуги можно с помощью биометрии лица.
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с чего всё началось

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

РБКвчера в 23:00

В систему быстрых платежей, созданную ЦБ, собираются внедрить функцию оплаты покупок с помощью изображения лица

Эхо Москвы03:32

Биометрия лица позволит совершать покупки

News.ruвчера в 23:49

В системе быстрых платежей Центробанка появится возможность расплачиваться лицом

Дождь01:56

Центробанк внедрит оплату по биометрии лица

Говорит Москва02:15

В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица

Российская газета02:22

В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица

Коммерсантъвчера в 23:29
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика

США ввели дополнительные санкции против России

США ввели санкции против троих граждан России, одной российской компании и пяти судов за якобы нарушение режима санкций по Сирии.
Известия 11:17
Происшествия

Два самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ

Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:53
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

REGNUM 07:51
Происшествия

Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

Российская газета 04:32
Кино

Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»

Инфо24 24 сентября в 12:58
Происшествия

Число пострадавших после ЧП с самолетом в Барнауле возросло

Газета.Ru вчера в 15:28
Футбол

Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси

РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Политика

«Известия» уволили журналиста после его критики Шойгу

На сайте «Известий» 24 сентября вышел материал Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», через несколько часов его удалили.
Ведомости 09:43
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Политика

Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:30
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика

Рассекречена жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 03:36
Политика

Главы МИД Украины и Грузии заявили о необходимости давления на Москву

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнули важность давления международного сообщества на Москву, поскольку считают, что Россия причастна к конфликту в Донбассе.
Украина.ру 04:39
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину

Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
RT на русском 07:39
Политика

Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан

На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».
Lenta.ru вчера в 10:06
Происшествия

По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей

По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.
RT на русском 09:31
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском 08:00
Политика

Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей

Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 23 сентября в 03:44
Финансы

Объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП

Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей.
Известия 09:20
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Участнице КВН диагностировали рак четвертой степени

Рамблер 10:02
Происшествия

При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Общество

В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»

Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.
Газета.Ru 04:40
Политика

Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета вчера в 05:04
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