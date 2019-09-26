Новая технология может стать альтернативой покупкам через СБП по QR-коду. Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.

с чего всё началось

Как сообщили источники в банковской сфере, новая функция стала альтернативой покупок через СБП по QR-коду. Теперь расплачиваться за товары и услуги можно с помощью биометрии лица.

В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица

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