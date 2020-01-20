Общество

Lenta.ruLenta.ruВ слабости украинской экономики обвинили Россию

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил Россию в слабости украинской экономики. По мнению топ-менеджера, ее причиной стали прежние контракты его компании с «Газпромом» — на поставку и транзит газа.
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Как сообщает пресс-служба "Реала", соглашение с 18-летним бразильцем (18 ему исполнилось накануне) действует до июня 2026 года.
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Употребление некоторых продуктов способно естественным образом снизить кровяное давление, пишет «Медик Форум».
Московский Комсомолец 18 января в 03:40
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

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Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
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Энергетика

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Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Lenta.ru 06:18
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
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На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
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Чайка покинет пост генпрокурора РФ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
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В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
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Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
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Мышам удвоили запас яйцеклеток в яичнике

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Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
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Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине

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По данным следствия, задержанный поддерживал деятельность «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и до 2015 года завербовал двух граждан Таджикистана 1990 года рождения для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки.
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