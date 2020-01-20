Общество
Lenta.ruВ слабости украинской экономики обвинили Россию
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил Россию в слабости украинской экономики. По мнению топ-менеджера, ее причиной стали прежние контракты его компании с «Газпромом» — на поставку и транзит газа.
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Политика
Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Футбол
ФК «Реал» подписал контракт с 18-летним бразильским полузащитником
Как сообщает пресс-служба "Реала", соглашение с 18-летним бразильцем (18 ему исполнилось накануне) действует до июня 2026 года.
Экономика
Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Здоровье
Более 250 человек скончались в России после приема лекарств
После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Энергетика
Белоруссия начала импорт норвежской нефти
Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Здоровье
Гипертонии нет: названы снижающие давление продукты
Употребление некоторых продуктов способно естественным образом снизить кровяное давление, пишет «Медик Форум».
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Энергетика
Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти
Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
Политика
Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
Политика
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Ливии и Сирии
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Происшествия
В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ
По данным следствия, задержанный поддерживал деятельность «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и до 2015 года завербовал двух граждан Таджикистана 1990 года рождения для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки.