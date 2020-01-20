Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил Россию в слабости украинской экономики. По мнению топ-менеджера, ее причиной стали прежние контракты его компании с «Газпромом» — на поставку и транзит газа.

Экономика Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации «Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Здоровье ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).

Энергетика Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.

Здоровье Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.

Политика Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.