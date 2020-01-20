Общество

Lenta.ruLenta.ruВ слабости украинской экономики обвинили Россию

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обвинил Россию в слабости украинской экономики. По мнению топ-менеджера, ее причиной стали прежние контракты его компании с «Газпромом» — на поставку и транзит газа.
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В слабости украинской экономики обвинили Россию

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