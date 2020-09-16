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Газета.Ru
Газета.Ru

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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Московский Комсомолец

Предсказан масштаб подорожания сигарет из-за акцизов

Московский Комсомолец10:21
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru02:49
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБК01:16
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новости19:22
Известия

Эксперт назвал стоимость сигарет при повышении акциза на 20%

Известия11:04

Раскрыто существование безжизненных алмазных планет

Специалисты Университета штата Вашингтон и Чикагского университета выяснили, что некоторые планеты с высоким уровнем углерода могут состоять из кремнезема или алмазов, однако в Солнечной системе подобные планеты не встречаются.
Москва 2414 сентября в 10:28
7

Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, осужденный за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утёйя в 2011 году погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщила газета VG со ссылкой на адвоката заключенного.
РИА Новости06:50
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Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей

В Минтруда уточнили, что индексация социальных пенсий в будущем году составит 2,6%. Общая сумма запланированных пенсионных выплат на следующий год составит 7,6 трлн рублей - их получат примерно 43 млн неработающих пенсионеров.
Вечерний курьер08:51
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Минздрав оценил идею ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Минздрав РФ пока не получал предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева об ограничении продажи алкоголя на новогодние праздники, при поступлении данной инициативы ее рассмотрят, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
РИА Новости11:44
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Кокорин впервые включен в стартовый состав «Спартака»

Нападающий Александр Кокорин впервые выйдет в стартовом составе московского "Спартака", футболист с первых минут начнет матч Кубка России против столичной "Родины", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter.
РИА Новости11:33