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Газета.Ru
Газета.Ru

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

«В 300 раз!». Эксперт оценил, как повлияет рост акцизов на стоимость сигарет

Национальная служба новостей03:49
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБК01:16
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новости19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru02:49

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
RT на русском05:58
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
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В РАН раскрыли сроки и детали российской космической миссии к Венере

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что старт российской космической миссии к Венере произойдет в лучшем случае в 2029 году, а ее стоимость составит не менее 16 миллиардов рублей.
Ридус00:08
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.
Ведомости06:46

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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