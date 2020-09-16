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Газета.Ru
Газета.Ru

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

«В 300 раз!». Эксперт оценил, как повлияет рост акцизов на стоимость сигарет

Национальная служба новостей03:49
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБК01:16
Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новости19:22
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru02:49
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ru17:30

Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
ТАСС07:16
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Тихановская рассказала, о чем бы говорила с Путиным при встрече

В интервью изданию LB.ua экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы она встретилась с российским лидером Владимиром Путиным вне камер, то попросила бы его поддержать белорусский народ.
Инфорос06:16
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Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34
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