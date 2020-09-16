В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Смотрите также
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО
Художник хочет построить в США мавзолей и выкупить тело Ленина
Названы пять важных поправок в ПДД
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Лукашенко в случае добровольной отставки пообещали неприкосновенность
Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Размер средней пенсии в 2021 году в России увеличат на 6,3 процента
Турецкий отель «взял в заложники» сына Никаса Сафронова
Глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе
Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
В ЕС предложили не обмениваться «вопросниками» по ситуации с Навальным
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Лукашенко анонсировал запуск Белорусской АЭС
Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Королевой
Тренер «Спартака» дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Мишустин заявил о планах повысить НДПИ и акцизы на табак
Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
В Госдуме оценили намерение повысить акцизы на сигареты в России
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%
Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения
Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии
Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.В источнике
С чего всё началось
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
Подробнее о событии