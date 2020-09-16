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Газета.Ru
Газета.Ru

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК17:00
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Коммерсантъ

Акцизы на табак могут поднять на 20% для пополнения бюджета

Коммерсантъ19:29
Известия

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Известия04:05
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ru02:49
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБК01:16
Московский Комсомолец

Предсказан масштаб подорожания сигарет из-за акцизов

Московский Комсомолец10:21
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новости19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАСС19:14

Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
ТАСС07:16
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В ЕС предложили не обмениваться «вопросниками» по ситуации с Навальным

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано в ответ на запрос постоянного представительства России при ЕС по поводу несостыковок в деле основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального предложил расследовать произошедшее, а не публично обмениваться «вопросниками», пишет РБК.
Ведомости11:59
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10