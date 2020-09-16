Открытие 40% новых ТЦ в России перенесли на 2021 год

На 2020 год в России был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (порядка 2 млн кв. м ), часть из них уже находится в высокой степени готовности, при этом открытие около 30–40% новых объектов перенесено на 2021 год.