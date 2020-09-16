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Интерфакс
Интерфакс

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Чтобы компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии, Минфин предложил увеличить в 2021 году акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, сообщает РБК. Издание ссылается на проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
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ВМС США направили в Черное море ещё один военный корабль

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что в Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по НАТО направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».
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