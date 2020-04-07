Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruТоп-клубы АПЛ потеряют более 100 млн фунтов, если сезон будет отменён

По информации Daily Mail, топ-клубы английской Премьер-Лиги понесут серьезные финансовые потери, если сезон будет отменен.
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В Англии подсчитали потенциальные потери клубов АПЛ, если сезон не доиграют. Хуже всех придется «МЮ»

Sport24.ru08:01

СМИ назвали английский клуб с наибольшими убытками из-за пандемии

РБК06:54

СМИ: «Манчестер Юнайтед» потеряет более €130 млн из-за пандемии коронавируса

ТАСС Спорт05:04

СМИ подсчитали убытки английских клубов из-за пандемии. Больше всех потеряет «МЮ»

Матч ТВ06:02

СМИ: «МЮ» потеряет 116 миллионов фунтов из-за коронавируса

РИА Новости06:01

«Манчестер Юнайтед» потеряет из-за коронавируса более €130 млн

Газета.Ru05:20

«МЮ» может потерять 116 млн фунтов, если сезон отменят. «Сити» – 109 млн, «Ливерпуль» – 102 млн

Sports.ru06:53
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
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Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
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В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран

Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, следует из сообщения Росавиации.
РИА Новости 15:51
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Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
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Протестанты могли заразить не только жителей Брянской области, но и смолян

Двое жителей Брянской области вернулись из Испании, но сидеть дома 14 дней не стали, хотя и были предупреждены Роспотребнадзором.
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Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
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Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса

Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.
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Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
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«Реал» не собирается возвращать Роналду

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Коновалов не исключает преувеличения масштабов эпидемии коронавируса

Хавбек «Рубина» Игорь Коновалов допустил вариант с преувеличением масштабов эпидемии коронавируса, сообщает Spоrt24.
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Власти Китая разблокировали выезд из Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
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Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия

СК возбудил дело из-за фейка о бронетехнике в Ленобласти

Уголовное дело возбуждено по факту распространения фейков о мерах по борьбе с распространением коронавируса нового типа в Ленинградской области, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 13:36
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Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
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Независимый публицист 05:42
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Как отмечает The New York Times, по мнению прокуроров США, представители России и Катара подкупили работавших в то время членов ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.В частности, сообщается о том, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании, перед тем как отдал свой голос за Россию.
Soccer.ru вчера в 21:09
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Firefox 75 получил переработанную адресную строку

Сегодня состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 75, который предлагает пользователям обновлённую адресную строку и ряд других изменений.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, передает РИА Новости.
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Минкомсвязи включило в список социально значимых ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации

Минкомсвязи включило в список "социально значимых" ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации.
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В Армению прибыли российские специалисты для борьбы с коронавирусом

Как сообщает ТАСС, российские военные специалисты окажут помощь армянским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа.
Ёлдаш 16:18
Общество

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ru 07:27
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
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