По информации Daily Mail, топ-клубы английской Премьер-Лиги понесут серьезные финансовые потери, если сезон будет отменен.

Топ-клубы АПЛ потеряют более 100 млн фунтов, если сезон будет отменён

Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".

Общество Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.

Происшествия Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.

Политика Лукашенко пригрозил правительству отставкой Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбол «Реал» не собирается возвращать Роналду Мадридский «Реал» не планирует возвращать Криштиану Роналду. Ранее появлялись сообщения о возможном переходе футболиста из «Ювентуса».

Общество Власти Китая разблокировали выезд из Уханя Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.

Происшествия Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.

Происшествия СК возбудил дело из-за фейка о бронетехнике в Ленобласти Уголовное дело возбуждено по факту распространения фейков о мерах по борьбе с распространением коронавируса нового типа в Ленинградской области, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Общество Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.

Общество Госдума предлагает отменить ЕГЭ в 2020 году Олег Смолин, будучи первым зампредседателя комитета Государственной Думы по образованию и науки, обратился с предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Футбол США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА Как отмечает The New York Times, по мнению прокуроров США, представители России и Катара подкупили работавших в то время членов ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.В частности, сообщается о том, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании, перед тем как отдал свой голос за Россию.

Технологии Firefox 75 получил переработанную адресную строку Сегодня состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 75, который предлагает пользователям обновлённую адресную строку и ряд других изменений.

Общество 7 апреля Япония вводит режим ЧС Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, передает РИА Новости.