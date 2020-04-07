Коронавирус
Soccer.ruТоп-клубы АПЛ потеряют более 100 млн фунтов, если сезон будет отменён
По информации Daily Mail, топ-клубы английской Премьер-Лиги понесут серьезные финансовые потери, если сезон будет отменен.
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Происшествия
В еще одном регионе России умер первый пациент с коронавирусом
«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Здоровье
Врачи Самарской области получат доплаты из федерального бюджета
Самарская область получит из федерального бюджета 124 млн рублей на доплаты врачам.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
Общество
В Росавиации назвали сроки формирования вывозных рейсов из семи стран
Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, следует из сообщения Росавиации.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Здоровье
Протестанты могли заразить не только жителей Брянской области, но и смолян
Двое жителей Брянской области вернулись из Испании, но сидеть дома 14 дней не стали, хотя и были предупреждены Роспотребнадзором.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Происшествия
Академика Филачева освободили из СИЗО из-за угрозы коронавируса
Об освобождении 70-летнего академика ходатайствовали его адвокаты, в то время как сотрудники следственного департамента МВД и представители прокуратуры выступали против.
Политика
Лукашенко пригрозил правительству отставкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Футбол
«Реал» не собирается возвращать Роналду
Мадридский «Реал» не планирует возвращать Криштиану Роналду. Ранее появлялись сообщения о возможном переходе футболиста из «Ювентуса».
Футбол
Коновалов не исключает преувеличения масштабов эпидемии коронавируса
Хавбек «Рубина» Игорь Коновалов допустил вариант с преувеличением масштабов эпидемии коронавируса, сообщает Spоrt24.
Общество
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя
Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Происшествия
СК возбудил дело из-за фейка о бронетехнике в Ленобласти
Уголовное дело возбуждено по факту распространения фейков о мерах по борьбе с распространением коронавируса нового типа в Ленинградской области, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.
Общество
Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
Общество
Госдума предлагает отменить ЕГЭ в 2020 году
Олег Смолин, будучи первым зампредседателя комитета Государственной Думы по образованию и науки, обратился с предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Футбол
США обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА
Как отмечает The New York Times, по мнению прокуроров США, представители России и Катара подкупили работавших в то время членов ФИФА, чтобы получить право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно.В частности, сообщается о том, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 миллионов долларов через подставные компании, перед тем как отдал свой голос за Россию.
Технологии
Firefox 75 получил переработанную адресную строку
Сегодня состоялся релиз браузера Mozilla Firefox 75, который предлагает пользователям обновлённую адресную строку и ряд других изменений.
Общество
7 апреля Япония вводит режим ЧС
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, передает РИА Новости.
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Общество
Минкомсвязи включило в список социально значимых ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации
Минкомсвязи включило в список "социально значимых" ресурсов с бесплатным доступом сайт, продающий фальшивые диссертации.
Армия и оружие
В Армению прибыли российские специалисты для борьбы с коронавирусом
Как сообщает ТАСС, российские военные специалисты окажут помощь армянским коллегам в борьбе с коронавирусом нового типа.
Общество
Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.