Общество
Московский Комсомолец Улан-УдэВ случае строительства в Бурятии газопровода улучшится только экология
Отвечая на вопрос депутата Народного Хурала по поводу решения проблем грязного воздуха в Улан-Удэ, Мишенин отметил, что в случае, если газовую трубу проложат по территорию Бурятии, то затраты на ее строительство составят порядка 100 миллиардов долларов США, из которых две трети – это расходы на возведение самой магистрали, остальные – не магистральные расходы.
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Глава Бурятии попросил министра здравоохранения не забывать про «Единую Россию»
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:21
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Общество
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Наука
Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению вирусов
Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности, в том числе и вирусов.
Piter.tv 01:30
Наука
В итальянских Альпах порозовел снег из-за водорослей из Гренландии
Итальянские ученые проводят исследования розового снега в Альпах. Такое явление вызвано водорослями Ancylonema nordenskioeldii.
МИР 24 вчера в 09:26
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя", - заявил источник.
Газета.Ru 04:15
Армия и оружие
ООН: США нарушили международное право, убив генерала Сулеймани
Согласно выдержкам из доклада эксперта, атака американского беспилотника по аэропорту Багдада, в результате которой был убит генерал КСИР Сулеймани и еще девять человек, нарушает устав ООН.
Российская газета 03:10
Происшествия
Под Приозерском начинаются обыски в доме генерала МВД Ивана Абакумова
Заодно вспомним, что проблемы у заместителя начальника ГУ МВД Абакумова начались еще в сентябре прошлого года, когда, в отличие от других замов ушедшего на позицию советника министра МВД Сергея Умнова он фактически отказался увольняться, демонстративно заболел, а сам уехал в отпуск в Симферополь.
47 новостей 04:35
Общество
Лукашенко заявил, что Минск справился с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:20
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Общество
177 жителей Подмосковья заболели коронавирусом
К сожалению, 24 человека умерли в Москве, ещё 18 - в Подмосковье.
Mosaica.ru 04:00
Армия и оружие
В Польше рассказали о российском супероружии для уничтожения спутников
Piter.tv 03:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая
Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета вчера в 05:53
Общество
NYT: Израиль совершил диверсию на ядерном объекте Ирана
Пожар на предназначенном для производства центрифуг объекте в городе Натанз в центральном Иране произошел в результате организованной Израилем диверсии, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
РЕН ТВ вчера в 00:02
Происшествия
В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Новые автомобили 02:15
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июля 2020, 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля.
REGNUM 05 июля в 04:12
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом
Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 05 июля в 03:21
Происшествия
Под Владимиром мужчина застрелил подростка из-за незаконной рыбалки
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 15-летнего подростка, который вместе с отцом незаконно ловил рыбу на частном водоеме.
ТАСС 03:52
Экономика
В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о продлении действия налоговых каникул для ряда индивидуальных предпринимателей из-за пандемии коронавируса до 2022 года.
Газета.Ru 01:27
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала фотографию с родной сестрой
Юлия Проскурякова показала фотографию с родной сестрой Фото сестры Юлии Проскуряковой восхитило поклонников.
Экспресс газета 04:56
Общество
В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19
РИА Новости 05 июля в 01:40
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Здоровье
Где выявили 135 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
По информации оперштаба на понедельник, 6 июля, за сутки в Самарской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 06:15
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку историка Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:24