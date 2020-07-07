Общество
Московский Комсомолец Улан-УдэВ случае строительства в Бурятии газопровода улучшится только экология
Отвечая на вопрос депутата Народного Хурала по поводу решения проблем грязного воздуха в Улан-Удэ, Мишенин отметил, что в случае, если газовую трубу проложат по территории Бурятии, то затраты на ее строительство составят порядка 100 миллиардов долларов США, из которых две трети – это расходы на возведение самой магистрали, остальные – не магистральные расходы.
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Евгения Лудупова: работавшие с ковидными пациентами медики Бурятии получили все выплаты
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 04:59
Зарплату учителей и недавние выплаты медикам со спорами обсудили на сессии Хурала Бурятии
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Общество
Карлос Гон перевел фирме организатора побега $862 тыс
Бывший президент Renault—Nissan—Mitsubishi Карлос Гон перевел $862 тыс. компании, которая принадлежит одному из организаторов его побега из-под ареста в Японии.
Коммерсантъ 00:54
Общество
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
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В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Может каждый: любители приняли участие в разработке механического ровера для Венеры
Агентство разрабатывает механический ровер с ветряным двигателем для путешествий по Венере.
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В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
Общество
В Карелии на 50 человек возросло число заразившихся коронавирусом
Петрозаводск, 7 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Республике Карелия отмечен суточный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией— 50 человек, в то время как накануне их было 17.
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Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
Evo-rus.com 01:46
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Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества
Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
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Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Третий человек в мире излечился от ВИЧ
На настоящий момент подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ.
Lenta.ru вчера в 23:44
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
Футбол
Ибрагимович рассказал о своем будущем в «Милане»
Газета.Ru 00:20
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
Приемным родителям увеличат пенсии
С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
Российская газета 00:46
Футбол
Евсеев может возглавить «Спартак» в случае назначения Газизова в клуб
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить "Спартак" в случае, если нынешний генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов получит работу в московском клубе.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия вчера в 06:36
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
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Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
Директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский рассказал о новой схеме мошенничества со смартфонами.
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Происшествия
Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске
Известия вчера в 09:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 06 июля в 09:35
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Петр Ян прилетел в Абу-Даби на бой с Жозе Алдо
ProstoProSport 05 июля в 08:22
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев
Археологи обнаружили в Мексике подземные шахты палеоиндейского возраста.
МедиаПоток 05 июля в 04:37