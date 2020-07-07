Общество

Московский Комсомолец Улан-УдэМосковский Комсомолец Улан-УдэВ случае строительства в Бурятии газопровода улучшится только экология

Отвечая на вопрос депутата Народного Хурала по поводу решения проблем грязного воздуха в Улан-Удэ, Мишенин отметил, что в случае, если газовую трубу проложат по территории Бурятии, то затраты на ее строительство составят порядка 100 миллиардов долларов США, из которых две трети – это расходы на возведение самой магистрали, остальные – не магистральные расходы.
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Агентство разрабатывает механический ровер с ветряным двигателем для путешествий по Венере.
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Петрозаводск, 7 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Республике Карелия отмечен суточный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией— 50 человек, в то время как накануне их было 17.
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У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
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Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества

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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Третий человек в мире излечился от ВИЧ

На настоящий момент подтверждено лишь два случая полного излечения от ВИЧ.
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В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
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С 1 июля пенсионеры - опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.
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Евсеев может возглавить «Спартак» в случае назначения Газизова в клуб

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить "Спартак" в случае, если нынешний генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов получит работу в московском клубе.
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Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
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Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский рассказал о новой схеме мошенничества со смартфонами.
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Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
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