Футбол
Газета.RuВ случае ухода из «Ростова» Карпин заплатит €5 млн
Отступные, прописанные в контракте главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, составляют €5 млн.
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Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин. В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев.Чемпионатвчера в 16:36
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Источник: «Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова
Sportbox.RUвчера в 16:56
СМИ: «Спартак» может пригласить на пост главного тренера Карпина или Тихонова
Sport24.ruвчера в 16:58
Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»
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