Коронавирус
REGNUMВ смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
Читать в источнике
Оценить762
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 19:37, Ашберн
Транспорт
Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостановит работу в Москве
Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей, передает ТАСС.
Москва 24 17:04
Общество
The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь 19:04
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Здоровье
Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус
Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
Общество
Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»
Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».
RT на русском 12:56
Религия
Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
Космос
NASA рассказало о планах по освоению Луны
REGNUM 16:20
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:03
Экономика
Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса
Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.
Известия 13:00
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
StarHit.ru вчера в 13:00
Экономика
Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита
На втором месте оказался Красноярский край (64%), а на третьем Тюменская область (62,9%).
РБК 17:00
Экономика
Путин вернул социализм
Шутку про природу, которая настолько очистилась, что в Венецию вернулись дельфины, а в Россию — СССР, уже успели заездить.
Московский Комсомолец 10:38
Культура
Творческие коллективы ТОФ транслируют концерты и спектакли в сети
Владивосток, 12 апреля 2020, 15:23 — REGNUM Трансляции спектаклей и концертов в интернете организовали творческие коллективы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время режима самоизоляции, введенного в России из-за распространения коронавируса.
REGNUM 08:23
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 19:10
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Наука
Одиночество в сети: психологические последствия самоизоляции
В своей книге "Сила других людей" исследователь феномена тотального одиночества Майкл Бонд описывает интересные случаи его влияния на психику.
Naked Science 07:38
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07
Происшествия
Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона
Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru 10:42
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Газета.Ru вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова переживают непростые времена. Из-за пандемии коронавируса они осталась без средств к существованию.
Комсомольская правда 18:52
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов
Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, вероятно, согласится продать форварда Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 млн фунтов из-за долгов клуба.
Sports.ru 00:40
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39
Экономика
Названы регионы, в которых больше всего свободных рабочих мест
Названы регионы с наибольшим число свободных рабочих мест. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:14
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram
Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
Peopletalk 03:14