Коронавирус

REGNUMREGNUMВ смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус

Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
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