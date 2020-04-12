Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.

В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус

О чем говорит Смоленск

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