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Политическая ЭкспертизаМобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
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«ВКонтакте» переделал мобильное приложение. Что нового и как обновить?
Российская газетавчера в 07:54
В социальной сети «ВКонтакте» обновили дизайн мобильного приложения
Петербургский дневниквчера в 07:24
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Комментарии
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