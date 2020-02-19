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Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн

Приложение социальной сети «ВКонтакте» получило обновленный дизайн и навигацию.
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«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Москва 24вчера в 11:40

Дизайн мобильного приложения «ВКонтакте» обновили

Телеканал 360°вчера в 08:51

ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения

The GEEKвчера в 07:02

«ВКонтакте» переделал мобильное приложение. Что нового и как обновить?

Российская газетавчера в 07:54

«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

ТАССвчера в 07:50

В социальной сети «ВКонтакте» обновили дизайн мобильного приложения

Петербургский дневниквчера в 07:24

«ВКонтакте» в новом мобильном приложении показала «фундамент всей экосистемы»

DP.RUвчера в 07:56
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Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Футбол

«Газпром» выделил «Томи» 660 млн рублей

В сезоне-2016/17 клуб потерял спонсора «Роснефть» и покинул РПЛ с долгами на сумму более 600 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:50
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 18 февраля в 03:56
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»

Paparazzi.ru вчера в 07:15
Экономика

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС 00:16
Политика

Владимир Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности.
Народные новости 18 февраля в 11:44
Здоровье

Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России

Лукашев напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру.
Известия вчера в 13:49
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru 18 февраля в 12:49
Экономика

Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены цены выросли вдвое.
Lenta.ru вчера в 18:33
Технологии

В Microsoft признали опасным последнее обновление Windows 10

Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах, которые возникают у пользователей после обновления Windows 10 (под номером KB4524244).
Деловое.ТВ вчера в 14:56
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика

Финансирование главных программ Евросоюза оказалось под угрозой

В ЕС заявили, что финансирование главных программ Евросоюза будет заблокировано, если главы государств и правительств в ближайшие дни не достигнут соглашения по бюджету на 2021-2027 годы.
Взгляд.ру вчера в 09:02
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Lenta.ru вчера в 05:37
Экономика

В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

С первого января этого года величина прожиточного минимума в регионе в расчете на душу населения составляет 16688 рублей.
Вечерний Мурманск 17 февраля в 12:35
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия 18 февраля в 03:17
Экономика

ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Вести.Ru вчера в 06:51
Культура

«Студия-41» отказывает от новостей

Как сообщает Znak.com, последний новостной выпуск выйдет 25 февраля, а со следующей недели канал меняет концепцию.
JustMedia 00:24
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Советский спорт вчера в 09:52
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Кино

Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в «Лунном рыцаре» от Marvel

В новом интервью Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в кастинге на главную роль в «Лунном рыцаре» — одном из грядущих сериалов от Marvel для Disney+.
Игромания.ру вчера в 13:55
Общество

Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 1 тысячу человек

MOS.news 18 февраля в 00:15
Кино

Появилось видео со съемок «Веном 2»

Экспресс газета 18 февраля в 15:53
Как работают Яндекс.Новости?
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